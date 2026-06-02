02 de junho de 2026
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BAFÔMETRO CONFIRMOU

Motociclista cai, não consegue se levantar e é flagrado bêbado

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
O homem foi encaminhado pela PM para a CPJ de Franca
O homem foi encaminhado pela PM para a CPJ de Franca

Um motociclista foi conduzido à delegacia após sofrer uma queda de moto e ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool na tarde desta segunda-feira, 1º, no bairro Córrego dos Peixes, em Batatais. O acidente ocorreu em frente a uma escola e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o condutor caído ao lado da motocicleta.

Uma equipe do Samu foi acionada para prestar atendimento, mas o motociclista recusou receber socorro médico, mesmo apresentando ferimentos decorrentes da queda.

Bafômetro apontou índice de 0,86 mg/L

Durante a ocorrência, os policiais submeteram o condutor ao teste do etilômetro, que registrou 0,86 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido.

O resultado é superior ao limite de 0,34 mg/L, índice que caracteriza crime de trânsito conforme a legislação brasileira.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista também apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, olhos avermelhados, forte odor etílico e vestimentas desalinhadas.

De acordo com os agentes, o estado do condutor impediu que ele fosse ouvido formalmente no local da ocorrência.

Veículo foi apreendido

Diante da constatação da embriaguez, o homem foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

A motocicleta foi apreendida administrativamente e permaneceu à disposição das autoridades.

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