Um motociclista foi conduzido à delegacia após sofrer uma queda de moto e ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool na tarde desta segunda-feira, 1º, no bairro Córrego dos Peixes, em Batatais. O acidente ocorreu em frente a uma escola e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o condutor caído ao lado da motocicleta.
Uma equipe do Samu foi acionada para prestar atendimento, mas o motociclista recusou receber socorro médico, mesmo apresentando ferimentos decorrentes da queda.
Bafômetro apontou índice de 0,86 mg/L
Durante a ocorrência, os policiais submeteram o condutor ao teste do etilômetro, que registrou 0,86 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido.
O resultado é superior ao limite de 0,34 mg/L, índice que caracteriza crime de trânsito conforme a legislação brasileira.
Segundo a Polícia Militar, o motociclista também apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, olhos avermelhados, forte odor etílico e vestimentas desalinhadas.
De acordo com os agentes, o estado do condutor impediu que ele fosse ouvido formalmente no local da ocorrência.
Veículo foi apreendido
Diante da constatação da embriaguez, o homem foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.
A motocicleta foi apreendida administrativamente e permaneceu à disposição das autoridades.
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