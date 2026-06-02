Um motociclista foi conduzido à delegacia após sofrer uma queda de moto e ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool na tarde desta segunda-feira, 1º, no bairro Córrego dos Peixes, em Batatais. O acidente ocorreu em frente a uma escola e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o condutor caído ao lado da motocicleta.

Uma equipe do Samu foi acionada para prestar atendimento, mas o motociclista recusou receber socorro médico, mesmo apresentando ferimentos decorrentes da queda.