Um homem foi baleado na tarde de domingo, 31, no Residencial São João Batista, em Franca. Segundo relato da vítima à polícia, o autor dos disparos seria o atual companheiro de sua ex-companheira, que teria efetuado cerca de quatro tiros antes de fugir do local.
A vítima foi atingida por um disparo no lado direito do tórax. Após receber os primeiros atendimentos em uma unidade de pronto atendimento, foi transferida para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu consciente e com quadro estável.
De acordo com o depoimento prestado aos policiais, o homem havia deixado a filha na residência da ex-companheira e retornado para casa. Já em sua residência, onde estava acompanhado da atual namorada, decidiu voltar ao endereço da ex para verificar se estava tudo bem.
Disparos ocorreram em via pública
Segundo a versão apresentada pela vítima, no momento em que saía de casa foi surpreendido pela chegada de um veículo ocupado pela ex-companheira, pela filha do casal e pelo atual parceiro da mulher, que conduzia o automóvel.
O homem afirmou que o motorista teria feito uma provocação verbal e, em seguida, sacado uma arma de fogo, efetuando cerca de quatro disparos em sua direção.
Um dos tiros atingiu o tórax da vítima.
Mesmo ferido, ele conseguiu se abrigar atrás de um poste e evitar novos disparos. Após o ataque, o suspeito deixou o local e não foi encontrado.
Polícia investiga o caso
A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas não localizou o suspeito.
No local da ocorrência, os policiais não encontraram vestígios que pudessem auxiliar imediatamente na identificação do autor ou na dinâmica do crime.
A perícia técnica foi acionada para os trabalhos de investigação.
O caso segue em apuração e a vítima foi orientada a prestar depoimento formal assim que receber alta médica.
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