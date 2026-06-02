Um homem foi baleado na tarde de domingo, 31, no Residencial São João Batista, em Franca. Segundo relato da vítima à polícia, o autor dos disparos seria o atual companheiro de sua ex-companheira, que teria efetuado cerca de quatro tiros antes de fugir do local.

A vítima foi atingida por um disparo no lado direito do tórax. Após receber os primeiros atendimentos em uma unidade de pronto atendimento, foi transferida para a Santa Casa de Franca, onde permaneceu consciente e com quadro estável.

De acordo com o depoimento prestado aos policiais, o homem havia deixado a filha na residência da ex-companheira e retornado para casa. Já em sua residência, onde estava acompanhado da atual namorada, decidiu voltar ao endereço da ex para verificar se estava tudo bem.

Disparos ocorreram em via pública