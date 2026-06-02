Veja o obituário desta terça-feira, 2, em Franca:
Nome: Joaquim Dimas de Araújo
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: José Eleotério Filho
Idade: 94 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
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