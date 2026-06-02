Veja o obituário desta terça-feira, 2, em Franca:

Nome: Joaquim Dimas de Araújo

Idade: 85 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: José Eleotério Filho

Idade: 94 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h