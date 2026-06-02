A GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca autuou duas pessoas por descarte irregular de lixo em vias públicas nessa segunda-feira, 1º. As infrações foram flagradas durante patrulhamento preventivo realizado em diferentes regiões da cidade.
A primeira ocorrência foi registrada na rua Washington Ferreira Filho, no Parque dos Coqueiros. Durante a fiscalização, os guardas civis Denis e Castro flagraram um homem descartando resíduos em local inadequado.
O infrator foi identificado e autuado com base na Lei Complementar nº 09/1996, que prevê penalidades para esse tipo de irregularidade.
Segundo flagrante ocorreu no Júlio D'Elia
Pouco tempo depois, a mesma equipe se deslocou para a rua Professora Regina Marta Moraes, no bairro Júlio D'Elia, onde constatou uma situação semelhante.
No local, outro homem foi flagrado realizando o descarte irregular de lixo em via pública. Assim como no primeiro caso, ele foi identificado pelos agentes e recebeu autuação administrativa conforme a legislação municipal.
Multas foram aplicadas
Nos dois casos, a Guarda Civil Municipal lavrou Autos de Infração e Imposição de Multa contra os responsáveis.
A Prefeitura de Franca reforça que o descarte irregular de resíduos em vias públicas e áreas não autorizadas configura infração passível de penalidades, além de contribuir para problemas ambientais, degradação urbana e obstrução de galerias e sistemas de drenagem.
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