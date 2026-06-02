A GCM (Guarda Civil Municipal) de Franca autuou duas pessoas por descarte irregular de lixo em vias públicas nessa segunda-feira, 1º. As infrações foram flagradas durante patrulhamento preventivo realizado em diferentes regiões da cidade.

A primeira ocorrência foi registrada na rua Washington Ferreira Filho, no Parque dos Coqueiros. Durante a fiscalização, os guardas civis Denis e Castro flagraram um homem descartando resíduos em local inadequado.

O infrator foi identificado e autuado com base na Lei Complementar nº 09/1996, que prevê penalidades para esse tipo de irregularidade.

Segundo flagrante ocorreu no Júlio D'Elia