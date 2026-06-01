O influenciador digital Júlio Mamute usou as redes sociais para relatar o momento em que presenciou o acidente que resultou na morte da aposentada Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, moradora de Ituverava. Ela caiu da escada de um avião durante o desembarque no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na última sexta-feira, 29, e morreu dois dias depois.

Mamute publicou dois vídeos sobre o caso, um logo após o acidente e outro nesta segunda-feira, 1º. Segundo ele, estava entre os passageiros que deixavam a aeronave e foi um dos primeiros a perceber a gravidade da situação.

“Vi uma pessoa cair aos meus pés e já não fazer nenhum movimento. Aproximei-me e fui o primeiro a perceber que naquele momento ela ainda respirava com dificuldade”, afirmou.

Relato do acidente