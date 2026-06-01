O influenciador digital Júlio Mamute usou as redes sociais para relatar o momento em que presenciou o acidente que resultou na morte da aposentada Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, moradora de Ituverava. Ela caiu da escada de um avião durante o desembarque no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na última sexta-feira, 29, e morreu dois dias depois.
Mamute publicou dois vídeos sobre o caso, um logo após o acidente e outro nesta segunda-feira, 1º. Segundo ele, estava entre os passageiros que deixavam a aeronave e foi um dos primeiros a perceber a gravidade da situação.
“Vi uma pessoa cair aos meus pés e já não fazer nenhum movimento. Aproximei-me e fui o primeiro a perceber que naquele momento ela ainda respirava com dificuldade”, afirmou.
Relato do acidente
De acordo com o influenciador, a aposentada caiu nos últimos degraus da escada utilizada no desembarque e atingiu a região do pescoço.
“Ela caiu por cima do pescoço já nos últimos degraus. Embora tenha sido socorrida com vida, nós achávamos que ela já tinha falecido. A queda foi muito feia”, relatou.
Ainda nos vídeos, Mamute contou que buscou informações junto ao atendimento do aeroporto e recebeu o relato de que outro idoso também teria sofrido uma queda em uma escada semelhante pouco antes do acidente, sem consequências graves.
“Fui até o atendimento do aeroporto para entender sobre o acidente e lá me relataram que outro idoso caiu do mesmo tipo de escada um pouco antes, mas não foi fatal. Elas são muito íngremes e eu mesmo quase dei uma cambalhota uma outra vez”, disse.
Viagem e investigação
As causas da morte de Maria da Glória ainda não foram divulgadas oficialmente.
A aposentada havia embarcado em Ribeirão Preto e faria conexão em São Paulo antes de seguir viagem para o Mato Grosso, onde participaria da comemoração de aniversário da filha.
Após a confirmação da morte, a família autorizou a doação dos órgãos.
Em nota, a Latam lamentou o falecimento da passageira e informou que ela recebeu atendimento imediato após o acidente, acrescentando que todos os protocolos de segurança foram seguidos.
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