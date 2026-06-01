A Associação Atlética Francana elegeu nesta segunda-feira, 1º, sua nova diretoria administrativa durante eleição realizada na sede do clube, em Franca. Como apenas uma chapa se inscreveu no processo, a composição denominada “Tradição e Futuro” foi aclamada pelos conselheiros e empossada para um mandato de quatro anos, que se estenderá até 2030.
A nova diretoria é formada por Fransérgio Garcia, presidente; Welson Antônio de Souza Júnior, o Juninho do Curtume, vice-presidente; Cintia Souza Martins, secretária; Pedro Augusto Colpani Leme, diretor financeiro; além dos membros Danilo Lopes, Daniel Gotardo e Ulisses Prior.
Apoio de investidores e projeto de SAF
O grupo que assume a administração da Veterana é ligado a investidores que têm entre seus integrantes Ivo Gonçalves, pai do jogador Estêvão, do Chelsea, e Fransérgio Bastos, que atua no gerenciamento de carreira de atletas.
Segundo o novo presidente, o primeiro passo será conhecer a situação financeira do clube para iniciar o planejamento da próxima temporada. “Estamos assumindo a Francana porque temos o apoio desses empresários. Isso já é de conhecimento de todos. Agora vamos entender como o clube está financeiramente e já planejar a próxima temporada”, afirmou Fransérgio Garcia.
Ele também destacou que a transformação da Francana em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) está entre os objetivos da nova gestão. “Esse é o caminho. Vamos trabalhar para isso e tentar fazer a Francana grande, disputar competições mais importantes”, disse.
Planejamento para o acesso
Atualmente na Série A3 do Campeonato Paulista, a Francana não disputará a Copa Paulista neste segundo semestre. A decisão faz parte da estratégia de planejamento adotada pelo clube com foco na busca pelo acesso à Série A2 em 2027.
O vice-presidente Juninho do Curtume ressaltou a importância do envolvimento da cidade no projeto. “Vamos trabalhar com transparência. A Francana é uma paixão de todos da cidade. No basquete deu certo, na Francana também pode dar com uma gestão séria e profissional”, afirmou.
A eleição reuniu cerca de 20 associados, colaboradores e integrantes da torcida. Por consenso do Conselho Deliberativo, a chapa única foi aclamada e empossada.
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