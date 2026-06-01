A Associação Atlética Francana elegeu nesta segunda-feira, 1º, sua nova diretoria administrativa durante eleição realizada na sede do clube, em Franca. Como apenas uma chapa se inscreveu no processo, a composição denominada “Tradição e Futuro” foi aclamada pelos conselheiros e empossada para um mandato de quatro anos, que se estenderá até 2030.

A nova diretoria é formada por Fransérgio Garcia, presidente; Welson Antônio de Souza Júnior, o Juninho do Curtume, vice-presidente; Cintia Souza Martins, secretária; Pedro Augusto Colpani Leme, diretor financeiro; além dos membros Danilo Lopes, Daniel Gotardo e Ulisses Prior.

Apoio de investidores e projeto de SAF

O grupo que assume a administração da Veterana é ligado a investidores que têm entre seus integrantes Ivo Gonçalves, pai do jogador Estêvão, do Chelsea, e Fransérgio Bastos, que atua no gerenciamento de carreira de atletas.