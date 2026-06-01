Um motociclista ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 1º, após ter a frente da moto cortada por um carro na avenida Paulo VI, no Jardim Alvorada, na Zona Sul de Franca. O acidente mobilizou equipes de resgate.
A motorista de um carro mudou de faixa para estacionar. Nesse instante, o veículo foi atingido pela motocicleta que seguia pela faixa da direita.
Com a batida, ele sofreu um corte profundo no braço e precisou de atendimento médico.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encaminharam a vítima ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.
Ocorrência registrada
A motorista do carro permaneceu no local após o acidente e acompanhou os procedimentos realizados pelas equipes de atendimento.
A Polícia Militar também esteve na avenida, registrou a ocorrência e apurou as circunstâncias da colisão.
