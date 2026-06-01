01 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Motoqueiro é fechado por carro e fica ferido na avenida Paulo VI

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Samu socorrendo a vítima após batida contra carro na Zona Sul de Franca
Samu socorrendo a vítima após batida contra carro na Zona Sul de Franca

Um motociclista ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 1º, após ter a frente da moto cortada por um carro na avenida Paulo VI, no Jardim Alvorada, na Zona Sul de Franca. O acidente mobilizou equipes de resgate.

A motorista de um carro mudou de faixa para estacionar. Nesse instante, o veículo foi atingido pela motocicleta que seguia pela faixa da direita.

Com a batida, ele sofreu um corte profundo no braço e precisou de atendimento médico.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e encaminharam a vítima ao Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.

Ocorrência registrada

A motorista do carro permaneceu no local após o acidente e acompanhou os procedimentos realizados pelas equipes de atendimento.

A Polícia Militar também esteve na avenida, registrou a ocorrência e apurou as circunstâncias da colisão.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários