A Associação Kazoku de Judô representou Cristais Paulista no Open Ajinomoto de Judô 2026 – Divisão Aspirante, realizado no último sábado, 30, no ginásio “Wlamir Marques”, em São Paulo (SP). Considerado um dos principais eventos do calendário da Federação Paulista de Judô (FPJudô), o torneio reuniu atletas de diversas regiões do Estado e terminou com três medalhas para a equipe cristaliense, além da classificação de Ramon Romero para a final do Campeonato Paulista de Judô 2026.

O principal resultado da delegação foi conquistado por Ramon Romero, que garantiu a medalha de ouro na categoria Cadete Leve. Com uma campanha consistente ao longo da competição, o atleta conquistou o título da categoria e assegurou vaga na principal competição estadual da modalidade.

A Associação Kazoku também conquistou duas medalhas de bronze. Allan Rodrigues terminou em terceiro lugar na categoria Adulto Leve, enquanto Ana Luiza Ribeiro subiu ao pódio na categoria Adulto Meio-Médio.

Evolução e comprometimento