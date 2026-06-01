A Associação Kazoku de Judô representou Cristais Paulista no Open Ajinomoto de Judô 2026 – Divisão Aspirante, realizado no último sábado, 30, no ginásio “Wlamir Marques”, em São Paulo (SP). Considerado um dos principais eventos do calendário da Federação Paulista de Judô (FPJudô), o torneio reuniu atletas de diversas regiões do Estado e terminou com três medalhas para a equipe cristaliense, além da classificação de Ramon Romero para a final do Campeonato Paulista de Judô 2026.
O principal resultado da delegação foi conquistado por Ramon Romero, que garantiu a medalha de ouro na categoria Cadete Leve. Com uma campanha consistente ao longo da competição, o atleta conquistou o título da categoria e assegurou vaga na principal competição estadual da modalidade.
A Associação Kazoku também conquistou duas medalhas de bronze. Allan Rodrigues terminou em terceiro lugar na categoria Adulto Leve, enquanto Ana Luiza Ribeiro subiu ao pódio na categoria Adulto Meio-Médio.
Evolução e comprometimento
Além das medalhas, a associação destacou o desempenho coletivo da equipe durante a competição. Segundo a entidade, os atletas demonstraram evolução técnica, comprometimento e espírito esportivo ao longo das disputas.
A delegação de Cristais Paulista foi formada por Lara Félix, Pedro Henrique, Esther Vitória, Nicolas Marcli, Ramon Romero, Ocimar Norberto, Gabriel Moura, Franklin Oliveira, Allan Rodrigues e Ana Luiza Ribeiro.
Para o sensei Marcos Fonte Boa, a participação em competições representa uma etapa importante no desenvolvimento esportivo dos atletas.
“Cada competição é uma oportunidade de crescimento para nossos atletas. As medalhas são importantes e nos deixam muito felizes, mas o que mais nos orgulha é ver a evolução de cada um deles, a coragem de enfrentar grandes desafios e a forma como representam Cristais Paulista dentro e fora dos tatames. A classificação do Ramon para a Final do Campeonato Paulista é fruto de muito trabalho, mas todos os nossos atletas estão de parabéns pelo comprometimento e pela dedicação que demonstraram durante toda a preparação”, afirmou.
Trabalho em equipe
A associação também ressaltou a atuação da equipe técnica responsável pela preparação dos judocas. O trabalho é conduzido pelo sensei Marcos Fonte Boa, responsável pela formação técnica dos atletas.
A entidade reconheceu ainda o apoio da diretora Jessica Reis, da diretoria e da equipe da Associação Kazoku, que atuaram na organização e viabilização da participação dos competidores no evento.
Também foram citados como apoiadores a Prefeitura de Cristais Paulista, o prefeito Elson Gomes, a Câmara Municipal e a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo (SELT).
“Quando vemos nossos atletas competindo em um evento desse porte, percebemos que todo o esforço vale a pena. O judô vai muito além das medalhas; ele forma caráter, disciplina e valores que os jovens levam para a vida toda. Estou muito orgulhoso da nossa equipe, dos resultados conquistados e, principalmente, da maneira como cada atleta honrou o nome da Associação Kazoku e de Cristais Paulista”, completou o sensei.
Próximos desafios
Após a participação no Open Ajinomoto, a equipe volta suas atenções para as próximas etapas classificatórias do Campeonato Paulista, nas quais outros atletas buscarão vaga na fase final da competição.
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