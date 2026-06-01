Quanto custa e quanto tempo levaria para sua empresa prospectar até 99 clientes?

O CAC (Custo de Aquisição de Clientes) existe justamente para responder a essa pergunta, considerando todos os investimentos em marketing e vendas divididos pelo número de clientes conquistados. E nessa conta entram visitas comerciais, produção de conteúdo, tráfego pago, combustível, salários, tempo da equipe e muito mais.

Agora imagine encurtar esse caminho e ter acesso, em uma única noite, a dezenas de empresários e líderes prontos para negociar. Imagine apresentar seu produto ou serviço diretamente a pessoas com poder de decisão, em um ambiente pensado física e estrategicamente para gerar conexões e oportunidades de vendas.

Pois essa é a proposta da Rodada de Negócios que a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promoverá no próximo dia 10, às 19h, no Espaço Don. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 6 de junho pelo WhatsApp (16) 99973-0189, disponível também pelo link: http://bit.ly/4cTw8kJ.

“A Rodada de Negócios da ACIF é uma oportunidade para o empresário otimizar aquilo que hoje representa um dos maiores desafios de qualquer empresa: conquistar clientes de forma estratégica e com menor custo”, afirma o gestor da Rede de Negócios ACIF, setor responsável pela realização do evento, Lucas Freitas. “Em vez de meses de prospecção, visitas e investimentos isolados em marketing, o participante terá, em uma única noite, contato direto com dezenas de empresários e tomadores de decisão, em um ambiente preparado para gerar oportunidades concretas de negócio”, diz.

Dinâmica da Rodada de Negócios ACIF

Os participantes da Rodada de Negócios serão distribuídos em mesas com até 12 empresários e terão 1 minuto para apresentar seus produtos ou serviços a cada rodada. Ao longo do encontro, os grupos serão alternados, ampliando o número de conexões e o alcance das apresentações.

Durante as rodadas, os participantes poderão apresentar portfólio, folders e materiais comerciais, além de demonstrar produtos, distribuir cartões de visita e trocar contatos para dar segmento às negociações e parcerias.

Serviço

Rodada da Rede de Negócios ACIF

Data: 10 de junho.

Horário: 19h.

Local: Espaço Don - Avenida São Vicente, 6253, Jardim Noêmia.

Público: Membros da Rede, associados ACIF e não associados.

Investimento: R$ 150 (membros da Rede), R$ 200 (associados), R$ 250 (não associados).

Inscrições (até 6 de junho): http://bit.ly/4cTw8kJ.

Vagas: limitadas a 100 participantes.