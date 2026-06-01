O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Franca decidiu arquivar o processo instaurado contra o vereador Leandro Patriota (PL). A decisão foi tomada por maioria de votos, com posicionamento favorável dos vereadores Daniel Bassi (PSD) e Donizete da Farmácia (MDB). O presidente do colegiado, Gilson Pelizaro (PT), votou pela suspensão do parlamentar por 60 dias.

Os relatórios produzidos durante a apuração serão lidos na sessão ordinária da Câmara desta terça-feira, 2.

A representação analisada pelo Conselho apontava que Patriota teria ingressado em áreas restritas de unidades de urgência e emergência, abordado pacientes e acompanhantes para tratar de questões relacionadas aos atendimentos e exposto situações envolvendo usuários do sistema público de saúde.