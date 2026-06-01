Uma ocorrência de ameaça familiar mobilizou a Polícia Militar no bairro São José, em Franca, na tarde desse domingo, 31, e resultou na apreensão de um arsenal de armas de fogo. O principal suspeito, acusado de ameaçar os próprios pais, não foi localizado e segue foragido.
A PM foi acionada após o pai denunciar que o filho estaria fazendo ameaças contra ele e sua esposa. Durante o pedido de ajuda, o homem informou ainda que o filho possuía armas de fogo, o que elevou o nível de preocupação da ocorrência.
Os policiais soldado Henrique e cabo Fonseca foram até a residência da família, nas proximidades do Sesc. Quando chegaram ao local, encontraram apenas os pais, que estavam abalados. Segundo relato da família, o suspeito fugiu ao perceber que a polícia havia sido acionada.
Armas foram encontradas em veículo
Com autorização dos moradores, os policiais realizaram buscas no imóvel. Do lado de fora da residência, localizaram o carro do suspeito estacionado e encontraram armas de fogo em seu interior.
Durante a vistoria, foram apreendidos uma escopeta calibre 12, um revólver calibre 357 carregado e dois rifles calibre 22. Os militares também localizaram uma besta, equipamento utilizado para disparo de flechas.
Quarto apresentava sinais de destruição
As buscas prosseguiram no interior da casa, especialmente no quarto utilizado pelo suspeito. Segundo a Polícia Militar, o cômodo apresentava sinais de degradação, com móveis queimados, marcas de fogo nas paredes e objetos associados ao consumo de drogas.
No local, também foram encontradas porções de maconha e cachimbos utilizados para consumo de entorpecentes.
De acordo com os pais, o filho é usuário de drogas e teria feito as ameaças após exigir dinheiro para sustentar o vício em crack. A situação, segundo os relatos, vinha provocando constantes conflitos familiares.
Certificado de CAC pode ser suspenso
Todo o armamento foi apreendido pela Polícia Militar. Conforme apurado, o suspeito possui registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), condição que permite a posse legal das armas dentro das regras previstas na legislação.
Diante da ocorrência, foi solicitada a suspensão do certificado, além da adoção de medidas protetivas para garantir a segurança dos pais.
Outro fator que agravou a preocupação das autoridades é o estado de saúde do pai do suspeito, que está em tratamento oncológico e, segundo familiares, vinha sendo diretamente afetado pelas ameaças e pelo comportamento agressivo do filho.
Até a publicação desta reportagem, o homem não havia sido localizado. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
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