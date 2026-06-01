Uma ocorrência de ameaça familiar mobilizou a Polícia Militar no bairro São José, em Franca, na tarde desse domingo, 31, e resultou na apreensão de um arsenal de armas de fogo. O principal suspeito, acusado de ameaçar os próprios pais, não foi localizado e segue foragido.

A PM foi acionada após o pai denunciar que o filho estaria fazendo ameaças contra ele e sua esposa. Durante o pedido de ajuda, o homem informou ainda que o filho possuía armas de fogo, o que elevou o nível de preocupação da ocorrência.

Os policiais soldado Henrique e cabo Fonseca foram até a residência da família, nas proximidades do Sesc. Quando chegaram ao local, encontraram apenas os pais, que estavam abalados. Segundo relato da família, o suspeito fugiu ao perceber que a polícia havia sido acionada.