A Prefeitura de Franca notificou 49 proprietários de imóveis que foram identificados pela fiscalização municipal como concluídos e/ou ocupados sem a emissão do Habite-se, documento obrigatório que atesta que a construção está apta para uso e atende às exigências legais do município. Os responsáveis terão prazo de dez dias úteis, contados a partir da publicação do edital, para regularizar a situação.

O levantamento foi realizado pelo Setor de Fiscalização de Obras, que apontou a existência de edificações em situação irregular perante o município. Segundo a administração municipal, a ocupação ou utilização de imóveis sem a emissão do Habite-se configura infração ao artigo 35 da Lei Complementar Municipal nº 371/2021, que institui o Código de Obras e Edificações de Franca.

Caso a regularização não seja efetuada dentro do prazo estabelecido, os proprietários estarão sujeitos à aplicação de multa de 12 UFMFs (Unidades Fiscais do Município de Franca), valor que atualmente corresponde a R$ 1.046,40, conforme previsto no artigo 84 da legislação.

Interposição de recurso