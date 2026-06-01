O mês de junho começou com características típicas da aproximação do inverno em Franca. A previsão meteorológica indica dias de sol entre nuvens, tardes com temperaturas amenas e madrugadas mais frias ao longo da primeira quinzena.
Segundo os institutos de monitoramento climático, as temperaturas máximas devem variar entre 23°C e 25°C nos primeiros dias do mês. Já as mínimas podem chegar a 9°C durante a passagem de massas de ar frio pelo Sudeste.
A tendência é de predomínio do tempo seco, condição comum nesta época do ano na região da Alta Mogiana. Os volumes de chuva devem permanecer baixos nos próximos dias, com possibilidade apenas de garoas isoladas ou pancadas rápidas em alguns momentos da segunda quinzena.
Previsão para os próximos dias
Nesta segunda-feira, 1º, o dia será de sol entre nuvens e tempo firme, com temperaturas entre 15°C e 26°C.
Na terça-feira, 2, o predomínio será de sol, com poucas nuvens. Os termômetros devem variar entre 12°C e 25°C.
A quarta-feira, 3, terá maior presença de nuvens, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 14°C e 25°C.
Na quinta-feira, 4, o tempo volta a abrir e o sol predomina durante boa parte do dia. A mínima prevista é de 15°C e a máxima de 25°C.
Já na sexta-feira, 5, a manhã será mais fria e a tarde amena, com máxima de 23°C. O tempo permanece seco e estável.
Inverno se aproxima
Dados climáticos históricos apontam que junho costuma registrar temperaturas máximas próximas de 24°C em Franca e mínimas em torno de 13°C, além de uma redução significativa das chuvas em comparação com os meses de verão.
Meteorologistas acompanham a atuação de frentes frias e massas de ar polar que devem avançar pelo Centro-Sul do país ao longo do mês. Embora não haja previsão de frio intenso nos primeiros dias de junho, novas quedas de temperatura poderão ocorrer durante a segunda quinzena.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) destaca que junho marca a transição para o inverno climático no Brasil, período caracterizado por temperaturas mais baixas e menor frequência de chuvas no interior paulista.
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