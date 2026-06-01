O mês de junho começou com características típicas da aproximação do inverno em Franca. A previsão meteorológica indica dias de sol entre nuvens, tardes com temperaturas amenas e madrugadas mais frias ao longo da primeira quinzena.

Segundo os institutos de monitoramento climático, as temperaturas máximas devem variar entre 23°C e 25°C nos primeiros dias do mês. Já as mínimas podem chegar a 9°C durante a passagem de massas de ar frio pelo Sudeste.

A tendência é de predomínio do tempo seco, condição comum nesta época do ano na região da Alta Mogiana. Os volumes de chuva devem permanecer baixos nos próximos dias, com possibilidade apenas de garoas isoladas ou pancadas rápidas em alguns momentos da segunda quinzena.