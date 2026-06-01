A vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população com idade a partir de 6 meses em Franca. A medida entrou em vigor nesta segunda-feira, 1º de junho, seguindo orientação do Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reduzir os casos de doenças respiratórias durante o período de maior circulação de vírus.
A aplicação da vacina é gratuita e está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), o atendimento ocorre das 8h às 16h.
A campanha de vacinação, que inicialmente era destinada aos grupos prioritários, também foi prorrogada e seguirá até o final de junho, ampliando as oportunidades para que a população receba a dose.
Segundo as autoridades de saúde, a imunização é uma das principais formas de prevenção contra complicações causadas pela gripe, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.
Cuidados ajudam a prevenir doenças respiratórias
Além da vacinação contra a gripe, especialistas reforçam a adoção de hábitos que contribuem para reduzir a transmissão de vírus respiratórios.
Entre as recomendações estão a higienização frequente das mãos e de objetos de uso diário, a manutenção de ambientes arejados e a ingestão adequada de água para manter o organismo hidratado.
Também é orientado manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e legumes, fortalecer a imunidade por meio de hábitos saudáveis e conservar a casa limpa, evitando o acúmulo de poeira e mofo.
A suplementação de vitaminas e minerais deve ser realizada apenas quando houver orientação profissional.
A recomendação é que quem ainda não recebeu a vacina procure a unidade de saúde mais próxima para garantir a proteção contra a gripe durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.
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