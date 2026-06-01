A vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população com idade a partir de 6 meses em Franca. A medida entrou em vigor nesta segunda-feira, 1º de junho, seguindo orientação do Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reduzir os casos de doenças respiratórias durante o período de maior circulação de vírus.

A aplicação da vacina é gratuita e está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), o atendimento ocorre das 8h às 16h.

A campanha de vacinação, que inicialmente era destinada aos grupos prioritários, também foi prorrogada e seguirá até o final de junho, ampliando as oportunidades para que a população receba a dose.