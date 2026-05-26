Veja o obituário desta terça-feira, 26, em Franca:
Nome: Abbadia Alves Batista
Idade: 90 anos
Local do velório: Igreja São Judas Tadeu
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Juvenil dos Reis Souza
Idade: 71 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Conceição de Oliveira Gonçalves
Idade: 99 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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