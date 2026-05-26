Veja o obituário desta terça-feira, 26, em Franca:

Nome: Abbadia Alves Batista

Idade: 90 anos

Local do velório: Igreja São Judas Tadeu

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Juvenil dos Reis Souza

Idade: 71 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h