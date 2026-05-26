26 de maio de 2026
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CRIMINOSO LIBERADO

Policial à paisana flagra tentativa de furto e detém suspeito

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de segurança
Momento em que o criminoso estourava o cadeado
Momento em que o criminoso estourava o cadeado

Um policial à paisana conseguiu abordar um suspeito de furto na noite dessa segunda-feira, 25, no bairro Parque São Jorge, em Franca, após flagrar a ação em uma marcenaria na rua Irênio Greco.

De acordo com informações da polícia, a vítima havia saído de casa momentos antes, e a suspeita é de que o criminoso estivesse observando a movimentação no local.

O homem chegou a estourar os cadeados do estabelecimento, mas não conseguiu concluir o furto.

Abordagem aconteceu durante patrulhamento

O policial, que passava pela região, percebeu a movimentação suspeita e decidiu agir imediatamente. Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito cachimbos de crack e algumas ferramentas.

A viatura da Polícia Militar foi acionada e o homem encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária).

Suspeito foi ouvido e liberado

Como o crime não chegou a ser consumado, o suspeito prestou depoimento e acabou sendo liberado após o registro da ocorrência.

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