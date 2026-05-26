Um policial à paisana conseguiu abordar um suspeito de furto na noite dessa segunda-feira, 25, no bairro Parque São Jorge, em Franca, após flagrar a ação em uma marcenaria na rua Irênio Greco.

De acordo com informações da polícia, a vítima havia saído de casa momentos antes, e a suspeita é de que o criminoso estivesse observando a movimentação no local.

O homem chegou a estourar os cadeados do estabelecimento, mas não conseguiu concluir o furto.

Abordagem aconteceu durante patrulhamento