Um motociclista ficou ferido após tentar evitar uma colisão com um ciclista, na avenida Champagnat, no cruzamento com a rua Floriano Peixoto, nas proximidades do restaurante Canjão, em Franca, na manhã desta terça-feira, 26.
De acordo com as informações colhidas no local, o ciclista seguia pela via e teria iniciado uma conversão para entrar na avenida Champagnat.
Para não atingir o homem, o motociclista tentou desviar rapidamente, mas acabou perdendo o controle da direção e caiu ao solo.
Vítima foi socorrida consciente
Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações e alguns ferimentos pelo corpo, mas permaneceu consciente e em estado estável.
Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, responsável pelo socorro da vítima.
O homem foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.
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