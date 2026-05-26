26 de maio de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÂNSITO DE FRANCA

Motociclista cai ao desviar de ciclista em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Resgate saindo com a vítima para atendimento médico
Resgate saindo com a vítima para atendimento médico

Um motociclista ficou ferido após tentar evitar uma colisão com um ciclista, na avenida Champagnat, no cruzamento com a rua Floriano Peixoto, nas proximidades do restaurante Canjão, em Franca, na manhã desta terça-feira, 26.

De acordo com as informações colhidas no local, o ciclista seguia pela via e teria iniciado uma conversão para entrar na avenida Champagnat.

Para não atingir o homem, o motociclista tentou desviar rapidamente, mas acabou perdendo o controle da direção e caiu ao solo.

Vítima foi socorrida consciente

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações e alguns ferimentos pelo corpo, mas permaneceu consciente e em estado estável.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros atendimentos até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, responsável pelo socorro da vítima.

O homem foi encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários