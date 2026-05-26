Um motociclista ficou ferido após tentar evitar uma colisão com um ciclista, na avenida Champagnat, no cruzamento com a rua Floriano Peixoto, nas proximidades do restaurante Canjão, em Franca, na manhã desta terça-feira, 26.

De acordo com as informações colhidas no local, o ciclista seguia pela via e teria iniciado uma conversão para entrar na avenida Champagnat.

Para não atingir o homem, o motociclista tentou desviar rapidamente, mas acabou perdendo o controle da direção e caiu ao solo.

Vítima foi socorrida consciente