Um acidente foi registrado na madrugada deste domingo, 24, na avenida Antônio Barbosa Filho, na região central de Franca. Um carro ocupado por quatro jovens perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu violentamente contra um poste. Apesar da força do impacto e da destruição do veículo, todos os ocupantes conseguiram sair sozinhos e aparentemente sem ferimentos.
Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que um Volkswagen Gol seguia no sentido Centro quando, por motivos ainda não esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção.
Com a batida, a parte frontal do veículo ficou completamente destruída. Nas imagens, é possível ver que, após o acidente, os ocupantes começaram a deixar o carro.
O motorista encontrou dificuldade para abrir a porta e saiu pela janela. Em seguida, ele abriu a porta traseira para ajudar outro passageiro a deixar o automóvel. Os demais jovens também conseguiram sair pelos dois lados do veículo.
Apesar da gravidade do acidente, os quatro ocupantes aparentavam não ter sofrido ferimentos. Não houve registro de ocorrência policial.
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