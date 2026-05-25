O Sesi Franca Basquete venceu o Brasília por 91 a 74 no último sábado, 23, no ginásio “Nilson Nelson”, no Distrito Federal (DF), abriu 2 a 1 na série semifinal do NBB (Novo Basquete Brasil) e ficou a uma vitória da decisão da competição. A equipe comandada por Helinho Garcia reagiu após marcar apenas 50 pontos no jogo anterior e agora terá a chance de fechar o confronto nesta terça-feira, 26, às 19h, no “Pedrocão”, em Franca.
O destaque da vitória foi o ala/pivô Lucas Dias, autor de 30 pontos. Após a partida, ele atribuiu a reação da equipe à mudança de postura dentro de quadra.
“Eu acho que foi uma mudança de postura. A gente conseguiu ditar o ritmo do jogo desde o começo, estar com uma energia boa. Isso fez com que a gente crescesse, nossas bolas começaram a cair novamente, boas dos três, e tivemos aproveitamento para sair com a vitória”, afirmou.
Mudança de cenário
Depois de um desempenho ofensivo abaixo no jogo 2, quando o Franca anotou apenas 50 pontos, a equipe apresentou evolução ofensiva e defensiva no terceiro confronto da série. Além dos 91 pontos marcados, o time conseguiu limitar o ataque do Brasília a 74.
Para o técnico Helinho Garcia, o Franca encontrou equilíbrio nos dois lados da quadra. “A equipe mostrou equilíbrio defensivamente e produziu bem no setor ofensivo no jogo 3. Precisamos manter a mesma concentração para o jogo desta terça-feira, com o apoio da torcida”, disse.
Decisão no Pedrocão
Se vencer nesta terça-feira, o Sesi Franca garante vaga na final do NBB. Em caso de vitória do Brasília, comandado por Dedé Barbosa, a série será decidida no quinto jogo, marcado para quinta-feira, 28, às 20h, novamente no Pedrocão.
“A expectativa é do Pedrocão lotado. Queremos manter a atitude para fazer um grande jogo ao lado da nossa torcida e, claro, conquistar a vaga na grande final do NBB”, completou Helinho.
Na outra semifinal do NBB, o Pinheiros lidera a série contra o Corinthians-SP por 2 a 1. O quarto jogo será disputado nesta terça-feira, às 20h30, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo.
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