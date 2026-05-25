O Sesi Franca Basquete venceu o Brasília por 91 a 74 no último sábado, 23, no ginásio “Nilson Nelson”, no Distrito Federal (DF), abriu 2 a 1 na série semifinal do NBB (Novo Basquete Brasil) e ficou a uma vitória da decisão da competição. A equipe comandada por Helinho Garcia reagiu após marcar apenas 50 pontos no jogo anterior e agora terá a chance de fechar o confronto nesta terça-feira, 26, às 19h, no “Pedrocão”, em Franca.

O destaque da vitória foi o ala/pivô Lucas Dias, autor de 30 pontos. Após a partida, ele atribuiu a reação da equipe à mudança de postura dentro de quadra.

“Eu acho que foi uma mudança de postura. A gente conseguiu ditar o ritmo do jogo desde o começo, estar com uma energia boa. Isso fez com que a gente crescesse, nossas bolas começaram a cair novamente, boas dos três, e tivemos aproveitamento para sair com a vitória”, afirmou.

Mudança de cenário