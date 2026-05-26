Os números do trânsito em Franca seguem em ritmo preocupante em 2026. Dados do Infosiga mostram que a cidade registrou 22 mortes entre janeiro e abril deste ano, uma alta de 144,4% em comparação com o mesmo período de 2025.

O levantamento revela um cenário de alerta nas ruas e avenidas do município. Apenas em abril, foram três mortes no trânsito, número 50% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, os motociclistas aparecem entre as principais vítimas: já são nove mortes, com crescimento de 125%.

Motociclistas e pedestres estão entre principais vítimas

Pedestres também entram na estatística mais preocupante do trânsito francano. Cinco pessoas morreram atropeladas nos quatro primeiros meses do ano, um aumento de 150% em relação ao mesmo período anterior. Os dados reforçam a vulnerabilidade de quem circula fora da proteção de um veículo.