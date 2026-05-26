Os números do trânsito em Franca seguem em ritmo preocupante em 2026. Dados do Infosiga mostram que a cidade registrou 22 mortes entre janeiro e abril deste ano, uma alta de 144,4% em comparação com o mesmo período de 2025.
O levantamento revela um cenário de alerta nas ruas e avenidas do município. Apenas em abril, foram três mortes no trânsito, número 50% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, os motociclistas aparecem entre as principais vítimas: já são nove mortes, com crescimento de 125%.
Motociclistas e pedestres estão entre principais vítimas
Pedestres também entram na estatística mais preocupante do trânsito francano. Cinco pessoas morreram atropeladas nos quatro primeiros meses do ano, um aumento de 150% em relação ao mesmo período anterior. Os dados reforçam a vulnerabilidade de quem circula fora da proteção de um veículo.
Além dos óbitos, o Infosiga aponta que Franca registrou 941 sinistros de trânsito entre maio de 2025 e abril de 2026. O número ajuda a dimensionar a pressão sobre o sistema viário da cidade, que possui uma frota estimada em 178 mil veículos para uma população de pouco mais de 356 mil habitantes.
A taxa de mortalidade também chama atenção: são 14,87 mortes para cada 100 mil habitantes e 2,98 óbitos a cada 10 mil veículos. O custo estimado dos acidentes no período ultrapassa R$ 124 milhões, considerando impactos em saúde, previdência, danos materiais e perdas econômicas.
Sequência de meses preocupa autoridades
Outro dado que preocupa é a sequência recente de meses com índices elevados. Janeiro terminou com oito mortes - o pior resultado do período analisado - seguido por fevereiro, com seis registros, e março, com cinco. Embora abril tenha apresentado queda em relação ao início do ano, os indicadores seguem acima dos registrados em 2025.
Em entrevista publicada no último dia 10 de maio pelo Portal GCN/Sampi, o secretário de Segurança de Franca, Osvaldo de Oliveira Jr, afirmou que os acidentes fatais registrados na cidade não estão concentrados em uma região específica, o que aponta para um problema ligado ao comportamento dos motoristas e não à estrutura viária.
“Observando os acidentes fatais que aconteceram em Franca, nós observamos que não há uma concentração, sendo assim, a culpa não é fiscalização, pavimentação, o problema é comportamental, falta de respeito e desrespeito com as normas de trânsito”, afirmou.
Maio Amarelo reforça campanha de conscientização
Como forma de conscientização durante as ações do Maio Amarelo, a Prefeitura de Franca montou um cenário de acidente com morte utilizando um carro de passeio e uma motocicleta. Atualmente, a campanha acontece no Complexo Poliesportivo, após ter passado pelo centro da cidade e pela Unifran.
A morte mais recente registrada no trânsito da cidade - do coletor atropelado pelo caminhão de coleta de lixo no último sábado, 23 - ainda não aparece nas estatísticas oficiais do Governo do Estado de São Paulo.
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