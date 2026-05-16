Cerca de 50 pessoas se reuniram na manhã deste sábado, 16, em frente ao Hospital Municipal Dr. Álvaro Azzuz, em Franca, para protestar contra a violência sofrida por profissionais de enfermagem em serviço. A manifestação, que começou por volta das 10h, foi iniciada na unidade de saúde com a distribuição de panfletos e conversas com a população e deverá percorrer o calçadão do centro, o semáforo da Major Nicácio (próximo à Padaria Estrela), o Terminal de Ônibus, além do próprio Álvaro Azzuz ao longo do dia. O ato contou com a participação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) e do Sindicato dos Servidores Públicos de Franca.

O episódio ocorre dias após o vereador Leandro o Patriota (PL) ser acusado por profissionais da mesma unidade de provocar tumulto, desrespeitar funcionários e tentar acessar uma área restrita do pronto-socorro.

Participação do Coren-SP

A vice-presidente do Coren-SP, Ana Paula Guarnieri, esteve presente e explicou os motivos da mobilização. Para ela, a violência no ambiente de trabalho compromete diretamente a capacidade do profissional de prestar assistência à população. "Toda vez que sou violentada de diversas formas - seja física, emocionalmente ou qualquer tipo de violência - não é possível cuidar do outro de forma adequada. Quando você agride um profissional de enfermagem, você não está só o agredindo, mas está agredindo todas as pessoas que dependem do trabalho deste profissional', afirmou Ana Paula Guarnieri, vice-presidente do Coren-SP.

O impacto sobre o atendimento