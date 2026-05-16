Franca vive neste sábado, 16, um dia sem chuvas. A partir dos próximos cinco dias, no entanto, o clima deverá ser marcado por uma instabilidade crescente. Com máxima de 28°C, sol entre nuvens e vento fraco, a tarde de sábado ainda convida para atividades ao ar livre. A virada começa já na madrugada de domingo e se consolida ao longo da semana, com chuvas, queda de temperatura e umidade elevada.

Neste sábado, o dia amanheceu com mínima de 16°C e céu parcialmente nublado, mas a tarde abre espaço para o sol com máxima de 28°C, ainda que muitas nuvens permaneçam no horizonte. A sensação térmica não ultrapassa 22°C por conta da nebulosidade. Não deve chover. Os institutos de metereologia preevem um acumulado de chuva de 0,0 mm.

No domingo, 17, máxima se mantém em 29°C durante a tarde, mas a mudança já estará no ar: probabilidade de 55% de chuva ao longo do dia, com pancadas previstas para a noite. O acumulado estimado é de 0,2 mm - leve, mas suficiente para indicar que a frente de instabilidade começa a se instalar.