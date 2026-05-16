O basquete toma conta do Poliesportivo de Franca neste sábado, 16, com três jogos programados pela Copa Franca de Basquetebol. A entrada é gratuita para todos. As partidas começam às 13h45 e se estendem até o fim da tarde, oferecendo ao público uma tarde inteira de esporte. A competição, organizada pela Secretaria de Esporte e Cultura, tem chamado atenção pelo equilíbrio das disputas e pelas altas pontuações registradas ao longo dos jogos.

A programação do dia abre com o confronto entre SJ Basquete e Elite, às 13h45. Na sequência, às 15h30, Wolves e Brewers entram em quadra. O encerramento fica por conta do duelo entre Rafa's e Duck's, com início previsto para as 17h15. Três séries compõem o torneio (Ouro, Prata e Bronze), cada uma com seu próprio grupo de equipes e artilheiros em destaque.

Na Série Ouro, Kallel, do Athletics, lidera a artilharia com 130 pontos marcados, seguido pelo companheiro de equipe André, com 112. Bruno, do Apol/Alcateia, aparece na terceira posição, com 90 pontos. Já na Série Prata, Esdras, do City Rappers, é o cestinha com 95 pontos, à frente de Arthur, do Manoel Basketball, com 78, e de Higor, do Young Promisses, com 74. Na Série Bronze, Walas, do SM Basketball, lidera com 72 pontos, seguido de perto por Eduardo, do Bel Air, com 70, e Gabriel, do Progresso Basquete, com 68.