O agronegócio toma conta de Franca neste fim de semana com mais um capítulo da 55ª Expoagro, que reúne competições técnicas, comércio de produtos rurais e atividades culturais no Parque de Exposições Fernando Costa. Neste sábado, 16, a pista central recebe a partir das 8 horas os julgamentos de gado Nelore e cavalos da raça Mangalarga Paulista - atrações que testam padrão racial e conformação dos animais diante de avaliadores especializados. A feira segue aberta ao público até a próxima quinta-feira, 22.

Na pista hípica, às 10 horas deste sábado, acontece a prova de Team Penning, modalidade equestre em que grupos de cavaleiros precisam separar e conduzir bovinos específicos em tempo determinado - uma disputa que coloca à prova o entrosamento entre cavaleiro e montaria. A prova já havia sido realizada na sexta-feira, 15, compondo dois dias seguidos da modalidade no evento.

Para quem vai à Expoagro em busca de produtos do campo, a Feira do Produtor funciona neste sábado e domingo, das 9 às 19 horas, com degustação e venda de derivados do leite, cafés, compotas e artesanato de produtores locais. A iniciativa conta com o apoio do Sebrae e do Shopping do Agricultor, dentro da Lei de Economia Solidária, com o objetivo de estimular o empreendedorismo rural e aproximar consumidores dos pequenos produtores da região.