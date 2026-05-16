A telenovela é o principal produto de exportação cultural do Brasil. Títulos como A Escrava Isaura, Gabriela, Selva de Pedra, Roque Santeiro, Vale Tudo e Avenida Brasil foram vendidos para mais de 100 países, provando que, embora as narrativas sejam profundamente locais, os arquétipos e as emoções exploradas são universais. Enredo construído com começo, meio e fim, sob o ponto de vista da estrutura fechada, ela tem se mantido próxima do folhetim do século XIX do qual se originou; mas com o advento da tecnologia moderna e seu alcance massivo, vem buscando mais força nas reinvenções, seja através do realismo fantástico, da revisitação da vida rural que manteve por séculos o país em bases agrícolas, do resgate histórico com suas releituras, do naturalismo urbano que busca retratar as classes que compõem a sociedade brasileira.

Por construírem, quase sempre, histórias que geram identificação, nossos autores têm alcançado êxito singular. As tramas nacionais possuem a capacidade única de pautar a conversa pública, o que não acontece, por exemplo, com as agora incensadas novelas turcas, que angariam a atenção de milhões de telespectadores ao redor do mundo por conta do formato de séries exibidas pelas plataformas de streaming.

Temas como trabalho escravo, reforma agrária, tráfico de bebês, assédios diversos, consumo de drogas, clonagem humana, transplante de órgãos, direitos LGBTQIA+ e dezenas de outros também inquietantes têm sido levados via telas à casa de milhões de brasileiros, muitas vezes antes mesmo de se tornarem pauta no legislativo. Essa "função social" é uma característica distintiva do produto. Sem a telenovela, a cultura pop perderia sua principal ferramenta de coesão nacional; ela permanece como o grande espelho onde o Brasil se olha, se critica e, acima de tudo, se reconhece. Especialmente por isso, gosto de ver novelas quando tenho tempo. No momento, só consigo acompanhar, com alguma assiduidade, as do horário das nove. A última delas, com final exibido nesta sexta, foi Três Graças.