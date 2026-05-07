O Dia das Mães é comemorado no próximo domingo, 10 de maio, e o comércio de Franca deve movimentar cerca de R$ 45 milhões com a data, neste ano, segundo estimativa do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca). Vista como a segunda data mais importante do calendário varejista, o instituto avalia o Dia das Mães como um dos “principais motores de consumo do município”.

O levantamento aponta que o setor que mais deve faturar deve ser o de vestuário, calçados e acessórios, que tem expectativa de faturamento de R$ 27,3 milhões. Na sequência, o setor de cosméticos está estimado em R$ 4,6 milhões. Os serviços de beleza e estética devem faturar algo por volta dos R$ 4,1 milhões, enquanto o setor responsável por alimentação e bebidas fica com R$ 3,1 milhões do faturamento. Os demais setores somam R$ 5,9 milhões.

“Além do forte apelo comercial, é um período que impulsiona o consumo, movimenta diferentes setores e contribui para a geração de empregos, refletindo diretamente na economia local”, afirmou Fernando Rached Jorge, presidente da Acif.