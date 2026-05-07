O Dia das Mães é comemorado no próximo domingo, 10 de maio, e o comércio de Franca deve movimentar cerca de R$ 45 milhões com a data, neste ano, segundo estimativa do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca). Vista como a segunda data mais importante do calendário varejista, o instituto avalia o Dia das Mães como um dos “principais motores de consumo do município”.
O levantamento aponta que o setor que mais deve faturar deve ser o de vestuário, calçados e acessórios, que tem expectativa de faturamento de R$ 27,3 milhões. Na sequência, o setor de cosméticos está estimado em R$ 4,6 milhões. Os serviços de beleza e estética devem faturar algo por volta dos R$ 4,1 milhões, enquanto o setor responsável por alimentação e bebidas fica com R$ 3,1 milhões do faturamento. Os demais setores somam R$ 5,9 milhões.
“Além do forte apelo comercial, é um período que impulsiona o consumo, movimenta diferentes setores e contribui para a geração de empregos, refletindo diretamente na economia local”, afirmou Fernando Rached Jorge, presidente da Acif.
O contexto econômico atual também é fator que impulsiona o bom faturamento da data. Segundo a Acif, Franca tem registrado saldo positivo no número de empregos formais, além de ter avançado no número de abertura de empresas.
“O contexto econômico atual é bastante favorável. O crescimento do emprego, o aumento da renda e a expansão do número de empresas fortalecem o poder de compra da população. Isso se reflete diretamente em datas como o Dia das Mães, que têm forte apelo emocional e grande potencial de consumo”, reforçou o Rodrigo Souza, economista do IE-Acif.
Pesquisa Popular
Em pesquisa realizada nas redes sociais do Portal GCN, com 173 pessoas votantes, o setor de vestuário, calçados e acessórios também foi o mais escolhido do público, seguido do setor de serviços de beleza e estética, cosméticos e alimentação e bebida. Confira os resultados:
- Vestuário, calçados e acessórios: 80 votos (46,24% dos votos).
- Serviços de beleza e estética: 40 votos (23,12% dos votos).
- Cosméticos: 34 votos (19,65% dos votos).
- Alimentação e bebida: 19 votos (10,98% dos votos).
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