Veja o obituário desta terça-feira, 28, em Franca:

Nome: Márcia Cristina Ferreira Batista

Idade: 56 anos

Local do velório: Velório Municipal de Jeriquara

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Jeriquara

Horário previsto do sepultamento: 17h

Nome: Luis Carlos Barbosa

Idade: 73 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h