Veja o obituário desta terça-feira, 28, em Franca:
Nome: Márcia Cristina Ferreira Batista
Idade: 56 anos
Local do velório: Velório Municipal de Jeriquara
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Jeriquara
Horário previsto do sepultamento: 17h
Nome: Luis Carlos Barbosa
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
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