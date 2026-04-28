30 de abril de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 28, em Franca:

Nome: Márcia Cristina Ferreira Batista 
Idade: 56 anos 
Local do velório: Velório Municipal de Jeriquara 
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Jeriquara 
Horário previsto do sepultamento: 17h

Nome: Luis Carlos Barbosa
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h

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