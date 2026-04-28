Dois projetos voltados à causa animal devem ser votados pela Câmara Municipal de Franca na sessão ordinária desta terça-feira, 28. Um deles autoriza o uso de animais em terapias na rede pública, enquanto o outro propõe medidas para prevenir o atropelamento de animais no trânsito.

Na mesma sessão, os vereadores também vão analisar a criação do Dia Municipal de Luto e de Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio, a ser incluído no calendário oficial do município.

Acompanhamento de animais em terapias

A vereadora Lindsay Cardoso (Cidadania) propõe a criação de uma Política Municipal de Promoção da Saúde Mental e Bem-Estar por meio da convivência com animais em Franca. A proposta busca utilizar o vínculo entre pessoas e animais como estratégia de cuidado à saúde emocional, com foco em públicos como crianças, idosos, pessoas com deficiência e pessoas com transtornos mentais.