Quem está desempregado ou buscando recolocação profissional podem concorrer a 148 vagas de emprego abertas pelo programa Emprega Franca, da Prefeitura de Franca. As oportunidades foram divulgadas nessa segunda-feira, 27, pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento e contemplam diferentes níveis de escolaridade, com ou sem exigência de experiência.

Entre as funções disponíveis, estão auxiliar de limpeza, almoxarife de autopeças, marceneiro, caldeireiro/soldador, garçons e garçonetes, coladeiras de peças, auxiliar de produção, montagem e serviços gerais. As vagas são destinadas a candidatos com Ensino Fundamental incompleto até Ensino Médio.

Os interessados podem consultar os detalhes das vagas diretamente no site da Prefeitura ou comparecer presencialmente à sede do Emprega Franca, localizada em prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. É necessário apresentar documentos pessoais e currículo, impresso ou em formato PDF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.