Quem está desempregado ou buscando recolocação profissional podem concorrer a 148 vagas de emprego abertas pelo programa Emprega Franca, da Prefeitura de Franca. As oportunidades foram divulgadas nessa segunda-feira, 27, pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento e contemplam diferentes níveis de escolaridade, com ou sem exigência de experiência.
Entre as funções disponíveis, estão auxiliar de limpeza, almoxarife de autopeças, marceneiro, caldeireiro/soldador, garçons e garçonetes, coladeiras de peças, auxiliar de produção, montagem e serviços gerais. As vagas são destinadas a candidatos com Ensino Fundamental incompleto até Ensino Médio.
Os interessados podem consultar os detalhes das vagas diretamente no site da Prefeitura ou comparecer presencialmente à sede do Emprega Franca, localizada em prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. É necessário apresentar documentos pessoais e currículo, impresso ou em formato PDF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6525, pelo WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
Processo seletivo nesta quinta-feira
Além das vagas gerais, o programa realizará um processo seletivo nesta quinta-feira, 30, com oferta de 10 vagas para auxiliar de montagem em uma empresa do setor de construção civil. Há oportunidades destinadas a Pessoas com Deficiência.
Os candidatos interessados devem comparecer ao Emprega Franca no dia da seleção, levando documentos pessoais e currículo atualizado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.