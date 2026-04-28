A construção de uma nova ponte na vicinal Jorge Luiz, entre São José da Bela Vista e Nuporanga, foi iniciada após a interdição do trecho no km 5,8, sobre o rio Buritis, causada por danos estruturais provocados pelas chuvas. A obra emergencial prevê investimento de R$ 3,3 milhões e tem prazo estimado de oito meses para conclusão.

O ponto estava bloqueado depois que a antiga galeria foi comprometida, gerando transtornos para moradores, trabalhadores e produtores rurais que utilizam a estrada diariamente. A via é uma das principais ligações da região, especialmente para o escoamento da produção agrícola.

A obra será executada pela empresa Autem Engenharia e busca resolver um problema recorrente no trecho, que costuma ser afetado em períodos de chuva.