O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Franca repudiou, na noite desse sábado, 26, a ação do vereador Leandro o Patriota (PL), que durante a tarde tentou invadir uma ala restrita do Pronto-socorro Municipal "Álvaro Azzuz", causando tumulto e interrompendo os atendimentos por cerca de três horas, segundo funcionários. O presidente do sindicato, Samuel Gomide, diz que denunciará o caso à Polícia Civil e ao Ministério Público. "É abuso de autoridade. É ilegal."

Como o Portal GCN/Sampi mostrou, profissionais da saúde disseram que o vereador queria entrar em uma área onde só poderia estar acompanhado de um funcionário do PS, o que não era possível já que todos estavam ocupados. Patriota teria se desentendido com os servidores. Houve bate-boca. Uma técnica em enfermagem disse que o vereador a mandou calar a boca.

Em nota oficial, o sindicato destaca que o parlamentar “desrespeitou funcionários públicos” e causou uma situação considerada grave dentro da unidade. A entidade classifica o episódio como “abuso de autoridade” e afirma que a conduta extrapola qualquer prerrogativa de fiscalização. “Isso não é fiscalização. Isso é abuso de autoridade”, diz um dos trechos da nota.