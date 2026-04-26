O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Franca repudiou, na noite desse sábado, 26, a ação do vereador Leandro o Patriota (PL), que durante a tarde tentou invadir uma ala restrita do Pronto-socorro Municipal "Álvaro Azzuz", causando tumulto e interrompendo os atendimentos por cerca de três horas, segundo funcionários. O presidente do sindicato, Samuel Gomide, diz que denunciará o caso à Polícia Civil e ao Ministério Público. "É abuso de autoridade. É ilegal."
Como o Portal GCN/Sampi mostrou, profissionais da saúde disseram que o vereador queria entrar em uma área onde só poderia estar acompanhado de um funcionário do PS, o que não era possível já que todos estavam ocupados. Patriota teria se desentendido com os servidores. Houve bate-boca. Uma técnica em enfermagem disse que o vereador a mandou calar a boca.
Em nota oficial, o sindicato destaca que o parlamentar “desrespeitou funcionários públicos” e causou uma situação considerada grave dentro da unidade. A entidade classifica o episódio como “abuso de autoridade” e afirma que a conduta extrapola qualquer prerrogativa de fiscalização. “Isso não é fiscalização. Isso é abuso de autoridade”, diz um dos trechos da nota.
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Diante do ocorrido, o sindicato anunciou uma série de providências. Entre elas, está o registro de denúncia formal junto ao Ministério Público Estadual, Câmara Municipal, Polícia Civil e demais órgãos competentes.
“Mais uma vez, um vereador invadiu o pronto-socorro, desrespeitou profissionais da saúde e interrompeu o atendimento a pacientes. Isso é um abuso de autoridade, isso é ilegal”, afirmou Gomide, em vídeo publicado nas redes sociais, prometendo apoio jurídico e psicológico aos servidores afetados.
“Vamos apoiar integralmente os nossos servidores. Peço que busquem o sindicato, porque não podemos mais aceitar ataques contra trabalhadores públicos.”
O sindicato promete ainda solicitar investigação sobre o histórico de condutas do vereador e cobrar um posicionamento público da Câmara Municipal. Além de continuar denunciando violações contra servidores públicos. “Vamos denunciar sem medo e sem recuar. Aos servidores de Franca, vocês não estão sozinhos.”
Na nota, a entidade faz um apelo direto à população, afirmando que ataques a servidores públicos impactam toda a comunidade. “Quando um servidor público é atacado, toda a sociedade sofre”, diz o texto, que também convoca imprensa, entidades e órgãos de controle a se posicionarem.
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