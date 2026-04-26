Você que passou a vida inteira curvado sobre um balancim, operando rex, blaqueadeira, pesponto, chanfradeira, lixadeira, enfim, trabalhando em fábrica de calçados, já parou para pensar quantos anos de barulho ensurdecedor, poeira no pulmão e movimentos repetitivos roubaram sem você nem saber?
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) adora fingir que isso é “normal do trabalho”, mas tem um monte de benefícios que eles escondem de propósito.
E antes que você pense que o assunto aqui é sobre a aposentadoria especial do sapateiro (isso será abordado em outro momento), saiba que não é só isso que você pode ter direito. Vai muito mais além... E poucas pessoas sabem!
Milhares de ex-calçadistas estão perdendo dinheiro e tempo por desconhecerem isso. Hoje, vamos mostrar alguns desses direitos que estão disponíveis no INSS e que quase ninguém conhece. Prepare-se: isso pode mudar sua vida.
1. Auxílio-Acidente: O benefício que você recebe TRABALHANDO e que engorda sua aposentadoria
Vamos direto ao ponto: o auxílio-acidente não é auxílio-doença.
Auxílio-doença é quando você para de trabalhar por causa de uma lesão ou doença. Já o auxílio-acidente é para quem tem uma sequela permanente que reduz sua capacidade de trabalho, mas ainda consegue labutar. E o melhor? Você recebe E CONTINUA TRABALHANDO, somando ao salário quando for a hora de se aposentar!
Na indústria de calçados, isso é mais comum do que se pensa (mas, a maioria não conhece).
Imagine: anos cortando couro e solas, trabalhando com chanfradeira, lixando ou pesponteando... Uma repetição infinita que gera LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos), como tendinite no punho, epicondilite (o “cotovelo de tenista” dos calçadistas) ou síndrome do túnel do carpo. Ou o barulho constante do balancim, blaqueadeira e rex, que causa perda auditiva neurosensorial. Poeira da lixadeira? Problemas respiratórios crônicos, como bronquite ocupacional.
Nesses casos nasce o direito ao benefício (auxílio-acidente). É uma indenização, paga ao SEGURADO (isso mesmo, você é “segurado”, “protegido”) pelo INSS. O auxílio-acidente não é um benefício novo (ele existe desde 1960), porém antigamente era pago apenas nos casos de doenças do trabalho ou acidentes do trabalho. Hoje ele é pago TAMBÉM para acidentes de qualquer natureza (e não apenas para doenças do trabalho ou acidentes do trabalho).
VALOR DO AUXÍLIO-ACIDENTE: 50% da média de sua remuneração. Ou seja, corresponde a metade da média de todos os seus salários de julho de 1994 em diante. E na aposentadoria futura? Esse valor entra no cálculo, “turbinando” o valor final de qualquer modalidade de aposentadoria (por tempo, por idade, regra de transição etc).
Assim, por exemplo, se o sapateiro tem uma média salarial de R$ 3.000,00. Caso ele tenha perdido (ainda que parcialmente) a audição, por ter trabalhado com uma blaqueadeira, ou tenha adquirido uma hérnia de disco ou tendinite por esforço repetitivo, por exemplo, o valor do auxílio-acidente será de R$ 1.500,00. Ele vai poder trabalhar e receber do INSS (ao mesmo tempo) e, lá na frente, quando for a hora de se aposentar (por tempo, por idade ou qualquer outra modalidade), entrará no cálculo o valor de R$ 4.500,00, ou seja R$ 3.000,00 (do salário) + R$ 1.500,00 (do auxílio-acidente).
Prova? Laudos médicos, CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), testemunhas da fábrica, exames audiométricos ou espirometria. O INSS tenta negar dizendo “não é grave”, mas a Justiça obriga o pagamento se houver sequela comprovada, ainda que a lesão seja mínima.
Se você foi empregado de indústria calçadista e tem alguma sequela provocada pelo trabalho (como LER/DORT, tendinite no punho, epicondilite, bursite, síndrome do túnel do carpo, hérnia de disco, perda auditiva, problemas respiratórios crônicos, etc), saiba que você é um forte candidato ao recebimento de auxílio-acidente. Para quem já esteve afastado por conta de algum desses problemas, dá para tentar receber daqui para frente e alcançar o que não foi pago nos últimos 5 anos. Para quem não recebeu nada, dá para tentar buscar daqui para frente o auxílio-acidente.
2. Auxílio-Doença Acidentário x Tradicional: A diferença que salva seu bolso
Auxílio-doença é outro benefício do INSS, pago quando existe incapacidade para o trabalho. Aliás, depois da Reforma Previdenciária de 2019, passou a ser chamado de “benefício por incapacidade temporária”. Ele existe de duas formas: acidentário (quando é decorrente de doença do trabalho ou acidente de trabalho) e o tradicional (quando decorrente de qualquer outra maneira).
Assim, o auxílio-doença tradicional por doença comum (gripe forte, dengue ou qualquer outra causa não ocupacional), exige 12 contribuições e paga a partir do 16º dia. Sem estabilidade, sem FGTS.
Já o acidentário (por doença ou acidente de TRABALHO) não precisa carência (zero contribuições), paga do 16º dia, garante estabilidade de 12 meses após alta, depósito de FGTS mensalmente e qualidade de segurado mantida. Para calçadistas: acidente com máquina (corte no dedo na blaqueadeira) ou LER do balancim? CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) emitida pela empresa (ou judicial se negarem) transforma em acidentário. Garante estabilidade e depósito de FGTS. E, depois, se ficar com sequela, o direito ao auxílio-acidente.
Aqui vale o alerta. Muitos sapateiros adquirem doenças do trabalho após anos exercendo uma função. Um operário da indústria calçadista que, por exemplo, adquire tendinite bilateral, sem CAT, vira benefício por incapacidade tradicional. Com CAT? Recebe FGTS, passa a ter estabilidade e tem a volta para o emprego garantida. Vantagem? Dinheiro no bolso a longo prazo.
3. Aposentadoria por Invalidez Acidentária: Quando o trabalho te quebra de vez
Se a sequela te impede de voltar ao trabalho (não qualquer trabalho, mas o seu habitual), entra a aposentadoria por invalidez acidentária. Vitalícia, sem carência para acidentes/doenças ocupacionais.
Cálculo pós-2019 (Reforma da Previdência)? De um modo geral, após novembro de 2019, o cálculo da aposentadoria por invalidez ficou horroroso. 60% da média + 2% por ano acima de 15/20 anos (mulheres/homens). Ou seja, caia para quase a metade da média da remuneração do trabalhador.
Todavia, se for decorrente de acidente de trabalho ou de doença do trabalho a história é outra. Será de 100% da média das contribuições.
Calçadista com pneumoconiose da poeira, por exemplo? Perícia INSS ou Judicial avalia incapacidade total, terá direito a 100% da média do salário de contribuição posterior a julho de 1994.
4. Aposentadoria para quem tem Sequela (Lei Complementar nº 142/2013): Aposenta mais cedo e valores maiores
Sequelas de trabalho te transformam em Pessoa com Deficiência (PCD)?
Sim, pela Lei nº 142/2013. Contudo, é preciso abrir um parêntese antes: Deficiência não é sinônimo de incapacidade. Deficiência é sequela, algo que atrapalha (mas não necessariamente te impossibilita de exercer alguma atividade). É barreira ou impedimento de longo prazo. Pode ser física, intelectual ou sensorial. Não é invalidez.
E isso abre portas: aposentadoria por idade aos 55 anos (mulheres) ou 60 anos (homens) com 15 anos contribuição, com cálculo mais vantajoso.
Se for por tempo de contribuição, a partir de 20 anos de contribuição (mulheres) e 25 anos de contribuição (homens) com 100% da média (não os 60%+ pedágio da regra geral). Não há pedágio, não há pontos, não há idade mínima ou qualquer outra regra de transição nesse caso.
OBSERVAÇÃO: Trata-se de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Em outras palavras, não há impedimento de continuar trabalhando (NÃO É INVALIDEZ).
Lembre-se que sequela é redução permanente: perda auditiva, LER com limitação motora, dor crônica, problemas respiratórios com dispneia etc.
E não é só. Como destacado, a existência de sequela faz com que o sapateiro se enquadre como PCD, abrangendo outros direitos também, tais como vagas reservadas (até 5% em empresas grandes), concursos públicos com cotas, isenção IPVA, compra de carro zero quilômetro sem impostos (até R$ 200 mil), etc.
Exemplo: Se uma mulher, que trabalhou como blaqueadeira e teve perda auditiva há mais de 15 anos, tiver mais de 15 pagos ao INSS, pode se aposentar aos 55 anos de idade. Essa mesma mulher teria direito a prestar concurso público nas vagas de PCD (ou trabalhar em empresas privadas nessas vagas), além de outros direitos.
5. E quem já está aposentado?
5.1 Isenção de IR: Dinheiro que o INSS “esquece” de contar
Aposentado por qualquer modalidade e com doença ocupacional tem direito a Isenção total de IR sobre benefício. E não é só. Pode recuperar o que andou pagando de Imposto de Renda nos últimos 5 anos.
5.2 Revisão da aposentadoria
O sapateiro aposentado que tem alguma sequela provocada em razão do trabalho e o INSS não levou em conta na hora da aposentadoria, pode solicitar a revisão de seu benefício. Isso pode garantir um aumento de valor a partir de agora e render atrasados.
Porém, é preciso ficar atento a dois prazos.
O primeiro é o de 10 anos. De acordo com a lei, a maioria das revisões podem ser solicitadas em até 10 anos. Se passar desse prazo, mesmo que o segurado tenha todos os direitos, não poderá mais recebê-los. Dessa forma, se estamos em 2026, em regra, só poderia pedir a revisão quem se aposentou a partir de 2016. Para quem aposentou antes de 2016, o direito “caducou”.
O segundo prazo refere-se as parcelas das diferenças, que é de 5 anos. Ou seja, mesmo que você ingresse com a revisão dentro do prazo anterior (isto é, antes de completar os 10 anos), se tudo der certo, só receberá as diferenças (“atrasados”) dos últimos 5 anos anteriores à entrada da ação.
Então, cuidado. Tempo é dinheiro em muitos casos.
6. O golpe final que o INSS joga: Não perca seu direito por burrice alheia
Surpreendente, né? Você suou anos em máquinas que destroem o corpo, e o INSS finge demência.
A maioria dos pedidos caem por falta de CAT, laudos fracos ou perícia mal preparada. Erro comum: aceitar “é só cansaço”.
Risco? Perder dinheiro, todo mês e para sempre.
O que fazer AGORA:
- Pegue CNIS no Meu INSS.
- Junte CATs, exames, testemunhas.
- Consulte advogado especialista da sua confiança para orientar corretamente para a perícia e se preparar para eventual ação judicial.
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Em caso de dúvida? Procure um advogado de sua confiança. Seu futuro agradece.
Tiago Faggioni Bachur é advogado e Professor especialista em Direito Previdenciário. Autor de obras jurídicas
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