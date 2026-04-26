Você que passou a vida inteira curvado sobre um balancim, operando rex, blaqueadeira, pesponto, chanfradeira, lixadeira, enfim, trabalhando em fábrica de calçados, já parou para pensar quantos anos de barulho ensurdecedor, poeira no pulmão e movimentos repetitivos roubaram sem você nem saber?

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) adora fingir que isso é “normal do trabalho”, mas tem um monte de benefícios que eles escondem de propósito.

E antes que você pense que o assunto aqui é sobre a aposentadoria especial do sapateiro (isso será abordado em outro momento), saiba que não é só isso que você pode ter direito. Vai muito mais além... E poucas pessoas sabem!