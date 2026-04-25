O Sesi Franca Basquete venceu o Botafogo por 89 a 79, neste sábado, 25, no Rio de Janeiro, pelos playoffs do NBB, após sair em desvantagem e construir a virada no segundo tempo. Com o resultado, o time francano fica a uma vitória de garantir vaga nas quartas de final.

A partida começou com domínio do Botafogo e um Franca desatento, principalmente na defesa. A equipe francana sofreu 35 pontos no primeiro período - algo incomum para um time reconhecido pela solidez defensiva.

O destaque do Botafogo foi o pivô Paulo Scheuer, que anotou 21 pontos com aproveitamento perfeito (8 acertos em 8 tentativas) ainda no primeiro quarto.