O Sesi Franca Basquete venceu o Botafogo por 89 a 79, neste sábado, 25, no Rio de Janeiro, pelos playoffs do NBB, após sair em desvantagem e construir a virada no segundo tempo. Com o resultado, o time francano fica a uma vitória de garantir vaga nas quartas de final.
A partida começou com domínio do Botafogo e um Franca desatento, principalmente na defesa. A equipe francana sofreu 35 pontos no primeiro período - algo incomum para um time reconhecido pela solidez defensiva.
O destaque do Botafogo foi o pivô Paulo Scheuer, que anotou 21 pontos com aproveitamento perfeito (8 acertos em 8 tentativas) ainda no primeiro quarto.
No segundo quarto, o Botafogo manteve o ritmo forte, mas o Franca conseguiu melhorar defensivamente e também evoluiu no ataque. A equipe reduziu a diferença de 14 para apenas quatro pontos.
O primeiro tempo terminou com vitória parcial do time carioca por 53 a 49.
Na saída para o intervalo, Scheuer, que fechou a primeira metade com 27 pontos — recorde na carreira - destacou a motivação do Botafogo após a derrota no primeiro jogo da série, em Franca.
Atraso e ajustes no intervalo
Antes do reinício da partida, houve um atraso por conta de um problema técnico no relógio de 24 segundos. O jogo ficou parado cerca de 20 minutos até a realização da manutenção.
Durante esse período, o ala-armador Georginho de Paula comentou que o Franca precisava ajustar a defesa, não podendo sofrer tantos pontos em um único período. Ele também revelou que atua com dores no punho desde sua última lesão, mas destacou que isso não compromete a mão de arremesso.
Virada construída na defesa
No terceiro período, o Franca voltou mais concentrado e com marcação mais forte, conseguindo diminuir o impacto ofensivo do Botafogo e encostar no placar.
A virada veio no último quarto. Com melhor desempenho defensivo e eficiência no ataque, o time francano assumiu o controle da partida, abriu 10 pontos de vantagem, liderados por Georginho e Bennett, e administrou o resultado até o fim.
Destaques e avaliação pós-jogo
Georginho foi um dos principais nomes do Franca, com 21 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, ficando próximo de um triplo-duplo.
Após a partida, o armador norte-americano Corderro Bennett, que foi o cestinha do time, com 23 pontos, reconheceu que o time começou abaixo do esperado, com erros e falhas na marcação, mas destacou a mudança de postura após a conversa com o técnico Helinho no intervalo.
Pelo lado do Botafogo, o ala Machado Júnior avaliou positivamente a atuação da equipe, mas ressaltou que erros no último período foram determinantes para a virada do Franca.
Retrospecto e próximo jogo
Com a vitória, o Franca amplia sua vantagem no histórico contra o Botafogo no NBB: agora são 13 vitórias contra apenas uma derrota, sendo que o último triunfo carioca havia ocorrido há sete anos.
O próximo jogo será na segunda-feira, 27, novamente no Rio de Janeiro, no ginásio Oscar Zelaya, com transmissão ao vivo pelo YouTube. A partida pode garantir a classificação do Franca para as quartas de final.
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