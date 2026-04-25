26 de abril de 2026
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SUPERAÇÃO

Franca vira sobre Botafogo e fica a uma vitória das quartas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Marcos Limonti/Sesi Franca Basquete
Georginho indo para uma enterrada ainda no primeiro contra o Botafogo pelos playoffs do NBB
Georginho indo para uma enterrada ainda no primeiro contra o Botafogo pelos playoffs do NBB

O Sesi Franca Basquete venceu o Botafogo por 89 a 79, neste sábado, 25, no Rio de Janeiro, pelos playoffs do NBB, após sair em desvantagem e construir a virada no segundo tempo. Com o resultado, o time francano fica a uma vitória de garantir vaga nas quartas de final.

A partida começou com domínio do Botafogo e um Franca desatento, principalmente na defesa. A equipe francana sofreu 35 pontos no primeiro período - algo incomum para um time reconhecido pela solidez defensiva.

O destaque do Botafogo foi o pivô Paulo Scheuer, que anotou 21 pontos com aproveitamento perfeito (8 acertos em 8 tentativas) ainda no primeiro quarto.

No segundo quarto, o Botafogo manteve o ritmo forte, mas o Franca conseguiu melhorar defensivamente e também evoluiu no ataque. A equipe reduziu a diferença de 14 para apenas quatro pontos.

O primeiro tempo terminou com vitória parcial do time carioca por 53 a 49.

Na saída para o intervalo, Scheuer, que fechou a primeira metade com 27 pontos — recorde na carreira - destacou a motivação do Botafogo após a derrota no primeiro jogo da série, em Franca.

Atraso e ajustes no intervalo

Antes do reinício da partida, houve um atraso por conta de um problema técnico no relógio de 24 segundos. O jogo ficou parado cerca de 20 minutos até a realização da manutenção.

Durante esse período, o ala-armador Georginho de Paula comentou que o Franca precisava ajustar a defesa, não podendo sofrer tantos pontos em um único período. Ele também revelou que atua com dores no punho desde sua última lesão, mas destacou que isso não compromete a mão de arremesso.

Virada construída na defesa

No terceiro período, o Franca voltou mais concentrado e com marcação mais forte, conseguindo diminuir o impacto ofensivo do Botafogo e encostar no placar.

A virada veio no último quarto. Com melhor desempenho defensivo e eficiência no ataque, o time francano assumiu o controle da partida, abriu 10 pontos de vantagem, liderados por Georginho e Bennett, e administrou o resultado até o fim.

Destaques e avaliação pós-jogo

Georginho foi um dos principais nomes do Franca, com 21 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, ficando próximo de um triplo-duplo.

Após a partida, o armador norte-americano Corderro Bennett, que foi o cestinha do time, com 23 pontos, reconheceu que o time começou abaixo do esperado, com erros e falhas na marcação, mas destacou a mudança de postura após a conversa com o técnico Helinho no intervalo.

Pelo lado do Botafogo, o ala Machado Júnior avaliou positivamente a atuação da equipe, mas ressaltou que erros no último período foram determinantes para a virada do Franca.

Retrospecto e próximo jogo

Com a vitória, o Franca amplia sua vantagem no histórico contra o Botafogo no NBB: agora são 13 vitórias contra apenas uma derrota, sendo que o último triunfo carioca havia ocorrido há sete anos.

O próximo jogo será na segunda-feira, 27, novamente no Rio de Janeiro, no ginásio Oscar Zelaya, com transmissão ao vivo pelo YouTube. A partida pode garantir a classificação do Franca para as quartas de final.

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