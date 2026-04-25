25 de abril de 2026
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ENTRADA SOLITÁRIA

Restinga Rodeo Music arrecada mais de 20 toneladas de alimentos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Alimentos arrecadados durante o Restinga Rodeo Music
Alimentos arrecadados durante o Restinga Rodeo Music

O Restinga Rodeo Music 2026 não foi marcado apenas pelos shows e montarias, mas também por um forte gesto de solidariedade. Durante os dias de festa, foram arrecadadas mais de 20 toneladas de alimentos por meio da entrada solidária.

Segundo o prefeito Felipe Talvani (MDB), todos os donativos já estão armazenados e organizados no Fundo Social de Solidariedade de Restinga, onde passarão por triagem e separação antes de serem destinados às famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Dos quatro dias de evento, três contaram com a modalidade de entrada solidária, em que o público pôde acessar o recinto mediante a doação de alimentos não perecíveis. A ação foi fundamental para o volume expressivo arrecadado ao longo da festa.

“Quero agradecer a todos que participaram e contribuíram. Tivemos uma excelente festa e, além disso, vamos ajudar quem mais precisa”, destacou o prefeito.

Ainda de acordo com a administração municipal, vereadores estiveram no local para acompanhar o recebimento e a organização dos alimentos.

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