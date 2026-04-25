O Restinga Rodeo Music 2026 não foi marcado apenas pelos shows e montarias, mas também por um forte gesto de solidariedade. Durante os dias de festa, foram arrecadadas mais de 20 toneladas de alimentos por meio da entrada solidária.

Segundo o prefeito Felipe Talvani (MDB), todos os donativos já estão armazenados e organizados no Fundo Social de Solidariedade de Restinga, onde passarão por triagem e separação antes de serem destinados às famílias em situação de vulnerabilidade no município.

Dos quatro dias de evento, três contaram com a modalidade de entrada solidária, em que o público pôde acessar o recinto mediante a doação de alimentos não perecíveis. A ação foi fundamental para o volume expressivo arrecadado ao longo da festa.