Fausto, que jogou com ele na década de 1980, lembra do Sul-Americano em Valdívia, no Chile, ganhando a final da Argentina, e de alguns torneios internacionais.

Oscar, o maior nome do basquetebol brasileiro, morreu nesta sexta-feira, 17, aos 68 anos, após sofrer um mal súbito em São Paulo (SP). Ele havia superado um câncer na cabeça, diagnosticado em 2011.

Os ídolos do basquetebol de Franca , Guerrinha, Fausto Giannecchini e Chuí, que jogaram com Oscar Schmidt na seleção brasileira, lamentaram a morte do ex-jogador, conhecido como “Mão Santa”.

O esportista disse que Oscar também jogou por Franca num torneio no Ibirapuera. "Ele sempre fez pontos. Foi a especialidade dele. Aliás, ele foi um jogador muito pontuador, detalhista, que tinha um arremesso maravilhoso."

O ex-ala-armador do Franca e da seleção conta que o legado que Oscar deixou foi a persistência, se preparar mais que os outros. "Isso serve para todas as profissões, dar o máximo de si para conseguir o resultado."

“Transformou o basquete brasileiro”

Guerrinha e Oscar brilharam com a seleção no Pan-Americano de 1987, nos Jogos de Indianápolis, naquela partida histórica contra os EUA. O ex-armador disse ser um momento muito triste para o basquetebol. "No momento de tristeza, de sentimentos, a gente tem um dia muito triste com a notícia do falecimento do Oscar. A gente, como amigos, como companheiros, agradece muito a forma guerreira que ele fez o basquetebol, que ele transformou o basquete brasileiro, ajudou a contribuir para o basquetebol mundial."