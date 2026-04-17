O Sesi Franca Basquete venceu o Nacional, do Uruguai, por 83 a 71, na noite desta sexta-feira, 17, no ginásio do Obras Sanitárias, em Buenos Aires, na Argentina, pelas semifinais da BCLA (Basketball Champions League Américas) 2025/2026.
Com o resultado, a equipe francana garante vaga na final da competição neste sábado, 18, às 21h40, contra o vencedor de Flamengo e Boca Juniors.
O campeão garante vaga na Copa Intercontinental, o “Mundial de Clubes” deste ano.
O jogo
Parodi abriu o placar para o time uruguaio, com Thomas ampliando para 4 a 0. David Jackson diminuiu com uma bola de três pontos. O time brasileiro virou o placar rapidamente, obrigando o técnico Álvaro Ponce a parar o jogo. Na sequência, o Franca abriu 15 pontos, vencendo o primeiro período por 29 a 16.
As duas equipes apertaram a marcação no segundo quarto, resultando em muitos erros dos dois lados. O Nacional subiu de produção, conseguindo cortar a vantagem do Franca para seis pontos. Foi a vez de Helinho Garcia parar o jogo. O momento era do time uruguaio, que venceu o quarto por 22 a 17. O primeiro tempo ficou 46 a 38 para os brasileiros.
Com boas atuações de Martinez e Thomas, o Nacional reagiu e conseguiu empatar a partida duas vezes no terceiro período. Apesar da pressão, o Franca manteve a liderança no placar e fechou o jogo em 64 a 59, mesmo com a derrota no último quarto por 21 a 18.
A equipe comandada por Helinho Garcia voltou a apresentar bom volume ofensivo, abriu nova vantagem no placar e chegou a liderar por 16 pontos. Com isso, venceu o último período por 19 a 12 e garantiu a vaga na final.
O cestinha do Franca foi Georginho, com 18 pontos. O maior pontuador do Nacional foi Oglivie, com 14 pontos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.