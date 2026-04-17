O ex-jogador Oscar Schmidt, o maior nome do basquetebol brasileiro, morreu nesta sexta-feira, 17, aos 68 anos, após sofrer um mal súbito em São Paulo (SP).

Segundo as primeiras informações, ele passou mal e foi levado ao Hospital Municipal Santa Ana, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu.

A morte do “Mão Santa” repercute em todo o país — inclusive em Franca, cidade reconhecida como a Capital do Basquete Brasileiro e que teve, ao longo dos anos, uma relação marcada por rivalidade e até polêmicas com o ex-jogador.

Rivalidade com a Capital do Basquete