A chuva não deve atrapalhar os planos de quem pretende aproveitar o fim de semana e a emenda do feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira, 21, em Franca.
De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva para a cidade para o restante do mês de abril.
Neste sábado, 18, a mínima deve ser de 17ºC e a máxima de 30°C, com ápice no calor por volta das 14h. A umidade do ar atingirá até 82%.
No domingo, 19, o dia será marcado por “sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde”. A previsão é que os termômetros permaneçam entre 17°C e 30°C. Já a umidade deve subir para 92%.
As temperaturas devem permanecer as mesmas na segunda-feira, 20, com sensação térmica entre 17ºC e 23ºC.
Já terça-feira, no feriado de Tiradentes, será de “sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens”. A temperatura mínima deve cair para 16°C, com sensação térmica variando entre 16°C e 23°C. Já a máxima pode chegar aos 30°C, segundo o Climatempo.
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