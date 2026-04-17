A chuva não deve atrapalhar os planos de quem pretende aproveitar o fim de semana e a emenda do feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira, 21, em Franca.

De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva para a cidade para o restante do mês de abril.

Neste sábado, 18, a mínima deve ser de 17ºC e a máxima de 30°C, com ápice no calor por volta das 14h. A umidade do ar atingirá até 82%.