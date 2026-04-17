18 de abril de 2026
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SUL DE MINAS

Moto adulterada é encontrada abandonada em matagal

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Moto encontrada pela GCM no meio do matagal em Passos
Moto encontrada pela GCM no meio do matagal em Passos

A Guarda Civil Municipal localizou, nesta quinta-feira, 16, uma motocicleta abandonada em meio a um matagal na Avenida dos Palmares, no bairro Serra das Brisas, em Passos (MG).

Ao remover o veículo e realizar a vistoria, os agentes constataram que a motocicleta não possuía placa de identificação e apresentava sinais de adulteração. As numerações do chassi e do motor estavam suprimidas, o que impede a identificação da procedência.

A motocicleta também estava danificada e apresentava sinais de abandono, como banco rasgado, pneus desgastados, tanque enferrujado e problemas na suspensão dianteira.

Diante da situação, o veículo foi apreendido e encaminhado a um pátio credenciado, onde permanece à disposição das autoridades para as providências cabíveis.

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