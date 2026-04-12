Um cavalo solto na pista provocou um acidente na noite deste sábado, 11, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha (SP-345), no km 15, em Itirapuã, a 20 km de Franca.

De acordo com a Polícia Militar, um casal de 23 e 18 anos, moradores em São Tomás de Aquino (MG), seguia para Franca, onde participaria de um show, quando o motorista foi surpreendido pelo animal na rodovia. Sem tempo para desviar, o veículo colidiu violentamente contra o cavalo.

Com o impacto, a parte frontal do carro ficou completamente destruída. O animal morreu no local e partes dele chegaram a atingir o interior do automóvel.