Um cavalo solto na pista provocou um acidente na noite deste sábado, 11, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha (SP-345), no km 15, em Itirapuã, a 20 km de Franca.
De acordo com a Polícia Militar, um casal de 23 e 18 anos, moradores em São Tomás de Aquino (MG), seguia para Franca, onde participaria de um show, quando o motorista foi surpreendido pelo animal na rodovia. Sem tempo para desviar, o veículo colidiu violentamente contra o cavalo.
Com o impacto, a parte frontal do carro ficou completamente destruída. O animal morreu no local e partes dele chegaram a atingir o interior do automóvel.
Apesar da gravidade da batida, os dois ocupantes sofreram apenas ferimentos leves e receberam atendimento das equipes da concessionária responsável pelo trecho.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e orientar o trânsito. O trecho precisou ser sinalizado até a remoção do veículo e do animal morto.
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