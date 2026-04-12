Dois adolescentes foram detidos pela Polícia Militar durante o show da dupla Henrique & Juliano, realizado na região do shopping, na madrugada deste domingo, 12, em Franca. A ocorrência foi registrada enquanto os policiais buscavam suspeitos de furtos de celulares ocorridos durante o evento.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento nas imediações do local após diversas denúncias de furtos durante a apresentação. Durante as diligências, vários suspeitos tentaram fugir pelo estacionamento, mas um deles acabou sendo abordado.

Com o adolescente, os policiais encontraram uma arma de mentira, semelhante a um revólver calibre 38, além de uma sacola contendo dois celulares furtados no evento. Inicialmente, ele conseguiu fugir, mas foi localizado e apreendido novamente pouco depois.