13 de abril de 2026
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ARRASTÃO

Adolescentes são detidos com arma de mentira e celulares em show

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Adolescentes foram levados para CPJ, onde foram ouvidos e liberados
Adolescentes foram levados para CPJ, onde foram ouvidos e liberados

Dois adolescentes foram detidos pela Polícia Militar durante o show da dupla Henrique & Juliano, realizado na região do shopping, na madrugada deste domingo, 12, em Franca. A ocorrência foi registrada enquanto os policiais buscavam suspeitos de furtos de celulares ocorridos durante o evento.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam patrulhamento nas imediações do local após diversas denúncias de furtos durante a apresentação. Durante as diligências, vários suspeitos tentaram fugir pelo estacionamento, mas um deles acabou sendo abordado.

Com o adolescente, os policiais encontraram uma arma de mentira, semelhante a um revólver calibre 38, além de uma sacola contendo dois celulares furtados no evento. Inicialmente, ele conseguiu fugir, mas foi localizado e apreendido novamente pouco depois.

Ainda durante a ocorrência, outro adolescente foi abordado. Com ele, foram apreendidas porções de drogas e frascos de lança-perfume.

Os dois foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi apresentada. Após serem ouvidos, os adolescentes foram liberados e irão responder em liberdade.

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