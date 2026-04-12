Um homem procurado pela Justiça foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina, na tarde da última sexta-feira, 10.

Segundo informações da GCM, a equipe realizava patrulhamento pela cidade quando recebeu um alerta do sistema de monitoramento Muralha Paulista. O aviso indicava que um veículo, cujo proprietário possuía um mandado de prisão em aberto, havia sido identificado por uma das câmeras instaladas no município.

Diante da notificação, os guardas iniciaram diligências e localizaram o automóvel. Durante a abordagem, foi confirmado que o condutor era o dono do veículo e que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela Vara da Família de Franca.