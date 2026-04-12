Uma onda de furtos de celulares foi registrada durante o show da dupla Henrique & Juliano, realizado na madrugada deste domingo, 12, na zona oeste de Franca.

Segundo a Polícia Civil, ao menos dez boletins de ocorrência presenciais foram registrados por vítimas que tiveram os aparelhos levados durante o evento.

De acordo com as autoridades, modelos de alto valor, como o iPhone 17, foram os principais alvos dos criminosos. A polícia ainda ressalta que o número de furtos pode ser maior, já que muitas vítimas optam por registrar a ocorrência posteriormente, pela internet.