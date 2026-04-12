Uma onda de furtos de celulares foi registrada durante o show da dupla Henrique & Juliano, realizado na madrugada deste domingo, 12, na zona oeste de Franca.
Segundo a Polícia Civil, ao menos dez boletins de ocorrência presenciais foram registrados por vítimas que tiveram os aparelhos levados durante o evento.
De acordo com as autoridades, modelos de alto valor, como o iPhone 17, foram os principais alvos dos criminosos. A polícia ainda ressalta que o número de furtos pode ser maior, já que muitas vítimas optam por registrar a ocorrência posteriormente, pela internet.
A orientação da Polícia Civil é para que todas as vítimas formalizem o boletim de ocorrência, seja de forma presencial ou on-line, para auxiliar nas investigações e no rastreamento dos aparelhos.
A Polícia Civil investiga os furtos e busca identificar os responsáveis. Até o momento, ninguém foi preso.
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Comentários
1 Comentários
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Antonio Carlos 15 horas atrásGostaria de ressaltar esses eventos culturais da mais alta relevância para a formação intelectual da sociedade para se dirigem a fina camada da sociedade francana. Só gente boa, educada e da melhor qualidade se dirigem para esses eventos culturais.