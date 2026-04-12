Com 2,85 milhões de seguidores no Instagram e raízes no interior paulista, os Primos Agro, de Morro Agudo - cidade a 87 km de Franca - transformaram vídeos bem-humorados sobre o dia a dia no campo em um fenômeno digital. O reconhecimento veio com o Top 1 do Prêmio iBest na categoria Influenciadores do Agronegócio, conquista que os primos João Victor Castro e Eduardo Palhares detalharam em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi.

João Victor Castro, de 30 anos, e Eduardo Palhares, de 28 anos, conhecido como "Seu Duardo", são primos e engenheiros agrônomos. Os jovens sempre foram produtores rurais e, segundo eles, são até hoje, se mantendo sempre ligados à fazenda, ao campo e ao dia a dia da produção.

O pontapé para a fama

O início do sucesso dos morroagudenses foi a partir de uma simples brincadeira. Antes disso, conteúdo criado pelos primos eram somente com intenção técnica para impactar clientes, porém, no dia 18 de setembro de 2022, João começou a gravar, pegou um pouco de esterco que estava no chão e jogou nas costas de Eduardo. Esse vídeo foi publicado e atingiu 100 mil visualizações.