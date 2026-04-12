Com 2,85 milhões de seguidores no Instagram e raízes no interior paulista, os Primos Agro, de Morro Agudo - cidade a 87 km de Franca - transformaram vídeos bem-humorados sobre o dia a dia no campo em um fenômeno digital. O reconhecimento veio com o Top 1 do Prêmio iBest na categoria Influenciadores do Agronegócio, conquista que os primos João Victor Castro e Eduardo Palhares detalharam em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi.
João Victor Castro, de 30 anos, e Eduardo Palhares, de 28 anos, conhecido como "Seu Duardo", são primos e engenheiros agrônomos. Os jovens sempre foram produtores rurais e, segundo eles, são até hoje, se mantendo sempre ligados à fazenda, ao campo e ao dia a dia da produção.
O pontapé para a fama
O início do sucesso dos morroagudenses foi a partir de uma simples brincadeira. Antes disso, conteúdo criado pelos primos eram somente com intenção técnica para impactar clientes, porém, no dia 18 de setembro de 2022, João começou a gravar, pegou um pouco de esterco que estava no chão e jogou nas costas de Eduardo. Esse vídeo foi publicado e atingiu 100 mil visualizações.
“Era um algo muito mais voltado para negócio do que para audiência. Até que um dia tudo mudou. Eu joguei uma bosta de vaca nas costas do Seu Duardo, gravamos aquilo sem pretensão nenhuma e o vídeo explodiu”, disse João.
A partir desse momento, os jovens passaram a produzir conteúdo voltado ao humor e viram as visualizações crescerem em disparada. O primeiro vídeo que ultrapassou 1 milhão de visualizações foi publicado em 22 de outubro de 2022 e mostrava o “Agrônomo Nutella”. Esse vídeo conseguiu cerca de 2,5 milhões de visualizações.
“Foi ali que a gente entendeu que o público gostava da bagunça, da brincadeira, da forma leve de mostrar o agro. A partir disso, começamos a fazer vídeos mais cômicos. No início, compartilhávamos em um grupo fechado. Depois abrimos, e aí foi só alegria”, contaram.
As dificuldades da vida de influenciadores
Apesar do sucesso repentino, os primos tiveram que lidar com um dos maiores obstáculos da função: a consistência. Tida como aliada, ela é vista como um impulsionador do engajamento nas redes sociais. Para João e Eduardo, o apoio da família e amigos foi essencial para que essa consistência fosse alcançada.
“Tivemos muito apoio, principalmente da família, que sempre entendeu que aquilo não era só brincadeira, era trabalho. O público também sempre esteve muito presente, incentivando, dando força e ajudando a gente a evoluir”, explicaram.
João contou que, antes da fama, ele e o primo já tinham uma vida estruturada dentro da realidade de cada um e sequer imaginavam uma mudança dessa em suas vidas. O objetivo, de acordo com eles, é continuar crescendo.
“Não era um plano (serem influenciadores). Nosso objetivo é continuar crescendo como uma plataforma de mídia relevante dentro do agro, conectando o campo com a cidade e gerando valor real para o setor. Nunca fomos influenciadores que ‘entraram no agro’. A gente já vivia isso muito antes”, afirmou João.
O Prêmio iBest e o impacto da relevância para a região
No último dia 24 de março, aconteceu no Teatro Bradesco, em São Paulo, a cerimônia do Prêmio iBest 2026, que premia os destaques entre influenciadores, marcas e profissionais em referência a sua atuação no ano anterior.
Os Primos Agro foram um dos destaques. “Ganhar a Prêmio iBest como Top 1 do Agro foi algo muito marcante para a gente. Não só pelo reconhecimento, mas pelo que isso representa. A gente leva junto Morro Agudo, a região de Franca e todo o interior”, disseram.
Os primos descreveram a sensação de colocar o agro em destaque como “um sabor muito especial”, pelo merecimento da visibilidade ao tema para a sociedade, considerando a importância do setor e das pessoas que estão por trás da produção de alimento.
Essência e próximos passos
Existem coisas que não mudam, mesmo com a relevância. De acordo com João e Eduardo, eles seguem prezando pelo “agro de verdade” que, para eles, é estar dentro da fazenda. Isso é descrito como “inegociável”.
Além disso, a essência inicial é algo da qual os primos também não abrem mão. “A essência nunca mudou. Não abrimos mão da forma de comunicar: leve, próxima, com humor, mas sempre com verdade”, citou João.
A expansão é a pretensão do futuro dos influenciadores. Segundo eles, pretendem investir em conteúdos mais profundos e projetos maiores.
Uma das ideias já está sendo formada, que é o desenvolvimento de produtos voltados para o homem do campo. De acordo com os primos, muitas vezes esse público não encontra soluções pensadas especificamente para a realidade deles.
“Já demos alguns passos com a Loja dos Primos e o JAO iAGRO, mas queremos ir além. A ideia é oferecer soluções que realmente resolvam dores do produtor rural e ajudem no dia a dia da atividade. Mais do que crescer em número, queremos crescer em impacto”, concluíram.
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Comentários
2 Comentários
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Sebastião 15 horas atrásAgora mostra tbm o funcionário da fazenda deles, o Bidú, que eles exploram como o bobo da corte discriminado por esses dois cínicos nos vídeos deles no youtbe e que é mantido morando num cômodo insalubre na fazenda deles ganhando salário de fome e que eles usam da sua condição de alcoolatra para atrair quem acha graça de quem se embriaga para suportar a vida miserável que leva.
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Valeska 18 horas atrásSão idiotas como essa dupla ,que ganharam voz com a chegada das midias