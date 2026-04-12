A Prefeitura de Franca segue ampliando as ações voltadas à sustentabilidade por meio do programa IPTU Verde, que oferece benefícios fiscais a moradores e empresas que adotam medidas de preservação ambiental. A iniciativa já começa a ganhar adesão no município, inclusive com o interesse de instituições, como uma universidade que formalizou pedido para participar do programa - sinalizando uma tendência de maior engajamento com metas ecológicas locais.

O IPTU Verde prevê desconto de até 10% no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para imóveis residenciais e comerciais. O abatimento, no entanto, não é automático nem fixo: ele varia de acordo com a quantidade de práticas sustentáveis adotadas pelo proprietário, respeitando o limite máximo definido em lei.

Para ter acesso ao benefício, é necessário estar em dia com os tributos municipais e comprovar a implementação de ações que reduzam o impacto ambiental. Entre as medidas aceitas, estão a captação e o reuso de água da chuva, instalação de sistemas de aquecimento solar (hidráulico ou elétrico), uso de materiais sustentáveis na construção e adoção de fontes alternativas de energia, como a eólica ou sistemas passivos.