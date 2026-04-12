As obras de reforma e revitalização da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque do Horto, na região norte de Franca, vão provocar mudanças no atendimento à população a partir da próxima segunda-feira, 13.

De acordo com a Secretaria de Saúde, para garantir a continuidade dos serviços durante as intervenções, as consultas médicas serão redirecionadas para outras unidades da cidade.

A farmácia seguirá funcionando normalmente na UBS do Horto, mas os atendimentos médicos passarão a ser realizados nas unidades dos bairros City Petrópolis, Estação, Guanabara, Leporace e Santa Terezinha. Já os serviços odontológicos serão concentrados na UBS do Leporace.