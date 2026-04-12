As obras de reforma e revitalização da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque do Horto, na região norte de Franca, vão provocar mudanças no atendimento à população a partir da próxima segunda-feira, 13.
De acordo com a Secretaria de Saúde, para garantir a continuidade dos serviços durante as intervenções, as consultas médicas serão redirecionadas para outras unidades da cidade.
A farmácia seguirá funcionando normalmente na UBS do Horto, mas os atendimentos médicos passarão a ser realizados nas unidades dos bairros City Petrópolis, Estação, Guanabara, Leporace e Santa Terezinha. Já os serviços odontológicos serão concentrados na UBS do Leporace.
Segundo a Prefeitura, os pacientes foram comunicados individualmente sobre os novos locais de atendimento. Os agentes comunitários de saúde continuarão com as visitas domiciliares normalmente.
Outros serviços, como psicologia, curativos, assistência social, fonoaudiologia, vacinação e teste do pezinho, também foram transferidos para outras unidades enquanto durarem as obras.
A reforma inclui a substituição de forro e pisos, instalação de torneiras automáticas e novos lavatórios, adequações de acessibilidade, como banheiros para pessoas com deficiência, piso tátil e rampas, além de nova climatização, pintura geral e pavimentação do estacionamento.
De acordo com a administração municipal, a reestruturação é realizada em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.
A intervenção faz parte de um pacote de modernização da rede municipal de saúde. Atualmente, a Prefeitura também trabalha na construção de novas unidades nos bairros Jardim Palma, Parque das Esmeraldas e Vila Santa Terezinha, além de projetos para o Jardim Aeroporto 3 e para uma policlínica no Residencial João Liporoni. Também estão em andamento obras do novo NGA e do CAPS Infantil no Jardim Botânico.
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