13 de abril de 2026
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Reforma na UBS do Horto muda atendimentos a partir desta segunda

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Prefeitura de Franca
UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque do Horto, na região norte de Franca
UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque do Horto, na região norte de Franca

As obras de reforma e revitalização da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque do Horto, na região norte de Franca, vão provocar mudanças no atendimento à população a partir da próxima segunda-feira, 13.

De acordo com a Secretaria de Saúde, para garantir a continuidade dos serviços durante as intervenções, as consultas médicas serão redirecionadas para outras unidades da cidade.

A farmácia seguirá funcionando normalmente na UBS do Horto, mas os atendimentos médicos passarão a ser realizados nas unidades dos bairros City Petrópolis, Estação, Guanabara, Leporace e Santa Terezinha. Já os serviços odontológicos serão concentrados na UBS do Leporace.

Segundo a Prefeitura, os pacientes foram comunicados individualmente sobre os novos locais de atendimento. Os agentes comunitários de saúde continuarão com as visitas domiciliares normalmente.

Outros serviços, como psicologia, curativos, assistência social, fonoaudiologia, vacinação e teste do pezinho, também foram transferidos para outras unidades enquanto durarem as obras.

A reforma inclui a substituição de forro e pisos, instalação de torneiras automáticas e novos lavatórios, adequações de acessibilidade, como banheiros para pessoas com deficiência, piso tátil e rampas, além de nova climatização, pintura geral e pavimentação do estacionamento.

De acordo com a administração municipal, a reestruturação é realizada em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

A intervenção faz parte de um pacote de modernização da rede municipal de saúde. Atualmente, a Prefeitura também trabalha na construção de novas unidades nos bairros Jardim Palma, Parque das Esmeraldas e Vila Santa Terezinha, além de projetos para o Jardim Aeroporto 3 e para uma policlínica no Residencial João Liporoni. Também estão em andamento obras do novo NGA e do CAPS Infantil no Jardim Botânico.

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