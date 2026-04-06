A primeira-dama de Franca, Cynthia Milhim Ferreira, deixou o cargo de presidente do Fussol (Fundo Social de Solidariedade). A exoneração foi publicada na edição de 3 de abril do Diário Oficial do Município. Filiada ao MDB, mesmo partido do prefeito Alexandre Ferreira, ela é pré-candidata a deputada federal nas eleições de 2026. A saída do cargo atende ao prazo de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral.
Natural de Franca, Cynthia tem 48 anos e é formada em Direito, com atuação como advogada e empresária. Casada com Alexandre, ela é mãe de dois filhos, de 15 e 18 anos, e reside no Jardim Centenário.
Esta será sua primeira disputa eleitoral. A expectativa, segundo ela, é contribuir para ampliar a visibilidade e a capacidade de investimento da cidade no cenário nacional.
Para a continuidade dos trabalhos, o comando do Fussol será assumido interinamente pelo secretário municipal de Assistência Social, Óiter Cassiano Marques, que já atuava em parceria com a entidade.
A agora pré-candidata destacou que a transição ocorre de forma organizada, já que todas as ações do Fundo Social foram previamente planejadas. “Os projetos, cursos e iniciativas já estão estruturados até o fim do ano. Quem assume encontra o trabalho encaminhado”, afirmou.
Disputa eleitoral
Atual vice-presidente do diretório municipal do MDB, Cynthia afirma que a decisão de disputar um cargo eletivo é resultado de uma combinação de fatores pessoais e profissionais. “Eu sempre acompanhei a política de perto e entendo sua importância. Vivi a gestão pública por dentro e acredito que chegou o momento de contribuir de forma mais direta”, afirmou.
Segundo ela, o cenário familiar também influenciou a decisão. Mãe de dois filhos adolescentes, ela diz que agora possui condições de se dedicar à vida pública com maior intensidade.
De acordo com a pré-candidata, o MDB optou por concentrar esforços na disputa federal, evitando lançar nomes de Franca para deputado estadual neste momento. “A ideia é não dividir forças em uma disputa já bastante pulverizada e aumentar as chances de uma representação efetiva”, explicou.
Falta de representatividade em Brasília
A pré-candidata argumenta que a ausência de representantes federais impacta diretamente o volume de investimentos recebidos pelo município. “Sem representatividade, Franca perde recursos importantes que poderiam impulsionar o desenvolvimento da cidade”, afirmou.
Ela também citou mudanças no sistema tributário e na distribuição de verbas como fatores que tornam ainda mais urgente a presença de um deputado federal ligado à cidade. “Hoje, o acesso a recursos passa, cada vez mais, pelo Legislativo. Sem um representante, o município pode enfrentar dificuldades ainda maiores”, avaliou.
Legado e atuação no Fundo Social
À frente do Fussol durante as três gestões de Alexandre Ferreira na Prefeitura de Franca, Cynthia avalia que o principal legado deixado está na capacitação profissional e na geração de renda. De acordo com ela, o foco sempre foi oferecer oportunidades práticas para a população. “Nosso objetivo foi ensinar a pessoa a conquistar autonomia, gerar renda e mudar de vida”, disse.
Durante sua gestão, milhares de moradores participaram de cursos em diversas áreas, com ações descentralizadas em bairros, igrejas, escolas e centros comunitários.
Ela também ressaltou a importância das parcerias com instituições e setores da administração municipal, permitindo que os cursos fossem além da formação técnica, incluindo orientação sobre empreendedorismo, precificação e acesso a crédito.
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