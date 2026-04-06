A primeira-dama de Franca, Cynthia Milhim Ferreira, deixou o cargo de presidente do Fussol (Fundo Social de Solidariedade). A exoneração foi publicada na edição de 3 de abril do Diário Oficial do Município. Filiada ao MDB, mesmo partido do prefeito Alexandre Ferreira, ela é pré-candidata a deputada federal nas eleições de 2026. A saída do cargo atende ao prazo de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral.

Natural de Franca, Cynthia tem 48 anos e é formada em Direito, com atuação como advogada e empresária. Casada com Alexandre, ela é mãe de dois filhos, de 15 e 18 anos, e reside no Jardim Centenário.

Esta será sua primeira disputa eleitoral. A expectativa, segundo ela, é contribuir para ampliar a visibilidade e a capacidade de investimento da cidade no cenário nacional.