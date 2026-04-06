06 de abril de 2026
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PRESA EM FLAGRANTE

Mulher é presa furtando hidrômetro e agride PM com chineladas

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Hidrômetro furtado por mulher foi recuperado por policiais militares
Hidrômetro furtado por mulher foi recuperado por policiais militares

Uma mulher foi presa em flagrante na noite de sábado, 4, após ser flagrada pela Polícia Militar no momento em que furtava um hidrômetro, equipamento utilizado para medir o consumo de água, pertencente à Sabesp, em Franca. O caso aconteceu na rua São Paulo, no bairro Vila Aparecida, durante patrulhamento de rotina da equipe policial.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes avistaram a suspeita em um beco e, ao se aproximarem, constataram que ela realizava o furto do equipamento de um estabelecimento naquele momento.

Diante da situação, os policiais desembarcaram da viatura e realizaram a abordagem. Durante a ação, a mulher apresentou comportamento alterado e resistiu, chegando a agredir um dos policiais com golpes de chinelo.

Ela foi contida e detida no local, sendo conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Na unidade, o delegado de plantão, Telismar Aparecido da Silva Júnior, ratificou a prisão em flagrante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ao qual o portal GCN/Sampi teve acesso nesta segunda-feira, 6, a mulher foi indiciada e, posteriormente, recolhida ao sistema prisional.

Ainda de acordo com os policiais, a suspeita aparenta possuir transtornos mentais. O caso foi registrado e segue sob investigação.

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