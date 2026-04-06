Uma mulher foi presa em flagrante na noite de sábado, 4, após ser flagrada pela Polícia Militar no momento em que furtava um hidrômetro, equipamento utilizado para medir o consumo de água, pertencente à Sabesp, em Franca. O caso aconteceu na rua São Paulo, no bairro Vila Aparecida, durante patrulhamento de rotina da equipe policial.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes avistaram a suspeita em um beco e, ao se aproximarem, constataram que ela realizava o furto do equipamento de um estabelecimento naquele momento.

Diante da situação, os policiais desembarcaram da viatura e realizaram a abordagem. Durante a ação, a mulher apresentou comportamento alterado e resistiu, chegando a agredir um dos policiais com golpes de chinelo.