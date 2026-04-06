Uma mulher foi presa em flagrante na noite de sábado, 4, após ser flagrada pela Polícia Militar no momento em que furtava um hidrômetro, equipamento utilizado para medir o consumo de água, pertencente à Sabesp, em Franca. O caso aconteceu na rua São Paulo, no bairro Vila Aparecida, durante patrulhamento de rotina da equipe policial.
De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes avistaram a suspeita em um beco e, ao se aproximarem, constataram que ela realizava o furto do equipamento de um estabelecimento naquele momento.
Diante da situação, os policiais desembarcaram da viatura e realizaram a abordagem. Durante a ação, a mulher apresentou comportamento alterado e resistiu, chegando a agredir um dos policiais com golpes de chinelo.
Ela foi contida e detida no local, sendo conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Na unidade, o delegado de plantão, Telismar Aparecido da Silva Júnior, ratificou a prisão em flagrante.
Segundo informações do boletim de ocorrência, ao qual o portal GCN/Sampi teve acesso nesta segunda-feira, 6, a mulher foi indiciada e, posteriormente, recolhida ao sistema prisional.
Ainda de acordo com os policiais, a suspeita aparenta possuir transtornos mentais. O caso foi registrado e segue sob investigação.
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