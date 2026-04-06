A 1ª Feira de Profissões Jurídicas, realizada pela FDF (Faculdade de Direito de Franca), acontece nesta quinta-feira, 9, em Franca, e apresentará diversas carreiras do Direito para estudantes do ensino médio e para a comunidade.
Os interessados em cursar Direito ou quem tem curiosidade sobre a área são o objetivo do evento, que busca aproximar o público da prática jurídica, ao demonstrar, de forma acessível, o funcionamento de cada profissão do meio.
São dois períodos nesta experiência. A parte da manhã receberá alunos agendados de forma antecipada. A inscrição pode ser realizada pelo e-mail marketing@direitofranca.br. A recepção acontece às 8h, com uma apresentação da Bateria Brejodum, na sequência. Às 8h40, o evento contará com uma palestra sobre o futuro do Direito e da FDF. Das 9h às 11h30, acontece a feira de profissões que estará instalada na quadra do 2° andar da unidade II.
O período noturno do evento será aberto ao público e deve se iniciar às 19h, também com apresentação da Bateria Brejodum. Às 19h40 acontece a palestra a, às 20h, a feira de profissões.
Uma dinâmica será realizada durante o evento por meio de um “passaporte”, oferecido pela organização. O interessado que visitar os estandes e completar 15 carimbos poderá retirar um kit de brindes no final do percurso.
Os estandes representarão áreas de diversas carreiras jurídicas, organizados pelos alunos da FDF, com auxílio dos professores, para promover uma experiência prática de aprendizagem e protagonismo acadêmico. Profissionais atuantes nas respectivas áreas também estarão nos locais.
Confira algumas das profissões apresentadas:
Juiz federal e estadual, promotor de Justiça e procurador da República, analista legislativo, procurador do trabalho, advogado da União, professor universitário e pesquisador jurídico, delegado de Polícia Federal, procurador municipal e estadual, Juiz do trabalho, defensor público estadual e da União, tabelião, delegado de Polícia Civil, áreas da advocacia (família e sucessões, tributário, trabalhista, empresarial, agronegócio, administrativo, criminalista e previdência) e áreas emergentes (analista de dados jurídicos, legal designer, e-commerce e DPO - Data Protection Officer).
Os estandes institucionais terão propostas interativas, incluindo Diretório Acadêmico, Ciee (Centro Integrado Empresa-Escola), promovendo estágio e inserção de estudantes no mercado de trabalho, NeoJir, Câmara Municipal, Pós-Graduação da FDF, Atlética FDF, Prefeitura, Uni-Facef, Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).
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