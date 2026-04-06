A 1ª Feira de Profissões Jurídicas, realizada pela FDF (Faculdade de Direito de Franca), acontece nesta quinta-feira, 9, em Franca, e apresentará diversas carreiras do Direito para estudantes do ensino médio e para a comunidade.

Os interessados em cursar Direito ou quem tem curiosidade sobre a área são o objetivo do evento, que busca aproximar o público da prática jurídica, ao demonstrar, de forma acessível, o funcionamento de cada profissão do meio.

São dois períodos nesta experiência. A parte da manhã receberá alunos agendados de forma antecipada. A inscrição pode ser realizada pelo e-mail marketing@direitofranca.br. A recepção acontece às 8h, com uma apresentação da Bateria Brejodum, na sequência. Às 8h40, o evento contará com uma palestra sobre o futuro do Direito e da FDF. Das 9h às 11h30, acontece a feira de profissões que estará instalada na quadra do 2° andar da unidade II.