Após virar líder do NBB (Novo Basquete Brasil), com a derrota do Pinheiros para o Corinthians, o Sesi Franca enfrenta o Bauru, na noite desta segunda-feira, 6, às 19h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru.
Para chegar à liderança, a equipe francana vem embalada na competição com uma série de seis jogos sem perder, somando 28 vitórias e 6 derrotas em 34 partidas. O Pinheiros, que era líder, caiu para a segunda colocação com 29 pontos, mas com 36 jogos já disputados e 7 derrotas.
O Bauru está na 8ª colocação, com 21 vitórias e 14 derrotas em 35 partidas. Na última rodada a equipe bauruense perdeu para o Mogi, por 87 a 79, fora de casa, e busca a reabilitação na competição, agora jogando o clássico perto de sua torcida.
O técnico Helinho Garcia segue sem poder contar com o pivô Felício, com uma torção no tornozelo, e com o ala/armador Zu Júnior, com uma lesão no dedão do pé. O técnico disse que a equipe perde na rotação sem os jogadores lesionados, mas que os outros atletas estão vivendo boa fase e agora é manter a consistência para seguir entre os líderes do campeonato. “A gente vem numa pegada muito forte, dentro daquilo que a gente tem que fazer. Isso nos dá muita confiança, motivação, para que possamos fazer um grande jogo e buscarmos mais uma vitória mantendo a liderança do NBB”, disse Helinho.
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