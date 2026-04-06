Após virar líder do NBB (Novo Basquete Brasil), com a derrota do Pinheiros para o Corinthians, o Sesi Franca enfrenta o Bauru, na noite desta segunda-feira, 6, às 19h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru.

Para chegar à liderança, a equipe francana vem embalada na competição com uma série de seis jogos sem perder, somando 28 vitórias e 6 derrotas em 34 partidas. O Pinheiros, que era líder, caiu para a segunda colocação com 29 pontos, mas com 36 jogos já disputados e 7 derrotas.

O Bauru está na 8ª colocação, com 21 vitórias e 14 derrotas em 35 partidas. Na última rodada a equipe bauruense perdeu para o Mogi, por 87 a 79, fora de casa, e busca a reabilitação na competição, agora jogando o clássico perto de sua torcida.